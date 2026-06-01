MEOVV、新EP『BITE NOW』発売記念ショーケース開催！“完成度”に自信「新しい姿をお見せできる」

MEOVVが約8か月ぶりに新EPをリリースし、カムバックへの思いを語った。

6月1日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩（サンアム）洞のキューブコンベンションセンターで、MEOVVの2nd EP『BITE NOW』の発売記念メディアショーケースが開催された。

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『BITE NOW』は、MEOVVの音楽世界の幕開けを告げた1st EP『MY EYES OPEN VVIDE』に続く作品で、MEOVVならではのスタイルで新たなパラダイムを提示し、さらなる飛躍を表現したアルバムとなっている。

（写真提供＝OSEN）MEOVV

タイトル曲『DDI RO RI』は、バッハの『トッカータとフーガ ニ短調 BWV 565』をサンプリングし、MEOVV独自の音楽カラーを加えた。クラシックと新鮮なサウンドが融合し、唯一無二の存在感を際立たせるとともに、本能的で力強い野性味を表現している。

ガウォンは「長い時間をかけて準備した分、完成度の高いEPになったと思います。私たちのアイデンティティをしっかりと示すことができ、メンバーたちのことも誇りに思っています。感謝している方々もたくさんいて、本当に楽しみです」とリリースの感想を語った。

日本人メンバーのアンナは新譜について、「MEOVVの新しい姿をお見せできるアルバム」と紹介。エラは、「（収録曲）5曲すべてを一生懸命準備しました。たくさん愛していただけたら嬉しいです」と期待感を示した。

ナリンは「多くの方に楽しんでいただけたら嬉しいです」と語り、スインは「すべての曲をタイトル曲のような気持ちで一生懸命準備しました。たくさん楽しんで、愛していただけたら嬉しいです」と伝えた。

なお、MEOVVの2nd EP『BITE NOW』は、本日（6月1日）午後6時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇MEOVV プロフィール

BIGBANG、2NE1、BLACKPINKなど、YGエンターテインメントの主要アーティストの音楽をプロデュースしたTEDDYがメンバーの選抜から制作まで手掛けたガールズグループ。韓国系アメリカ人のガウォンとエラ、韓国人のスインとナリン、日本人のアンナの5人で構成された。グループ名は「My Eyes Open VVide」の頭文字に由来し、「ミヤオ」という猫の鳴き声を連想させる意味も込められている。2024年9月6日、1stシングル『MEOW』でデビュー。