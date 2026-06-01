パンダドラゴンが新メンバーオーディション開催 テーマは“本気の仲間探し”
アイドルグループ・パンダドラゴンが新メンバーオーディションを開催することを発表した。
【画像】「表舞台から離れて別の道に進みたい」卒業の理由をつづったパンダドラゴン・なぎ
ユニバーサル ミュージック移籍後、第1弾シングル「マジ☆まじない」、第2弾シングル「Winter Song 防衛隊」で2作連続のオリコン週間シングルランキング1位を獲得。今年1月には2度目となる日本武道館単独公演を成功させたパンダドラゴン。
結成9年目を迎え、グループとしてさらなるステージへ進むため、グループ初となる新メンバーオーディション『パンダドラゴン本気の仲間探しオーディション〜僕らの夢は止まらないッ!!〜』の開催を発表した。発表にともない、特設サイトもオープンした。
■応募資格
・性別：男性
・年齢：12歳〜35歳まで
・事務所に所属していない方、または所属事務所等の許諾を得られる人
・合格後、東京都内を中心に活動可能な人
■求める仲間
・パンダドラゴンと本気で向き合い、熱意をもって挑戦し続けられる人
・ダンスやボーカルの経験は問わず、自分らしい個性で輝ける人
・SNSや動画メディアを使いこなし、ファンと魅力を発信していける人
・自分自身の魅力や個性を理解し、自己プロデュースができる人
■オーディションスケジュール
6月1日（月）〜8月30日（日）
▼1次審査（全国6都市開催） ※パンダドラゴンが面接官を務める
・大阪：7月17日（金）〜7月18日（土）
・宮城：7月26日（日）
・福岡：8月1日（土）
・神奈川：8月8日（土）
・愛知：8月21日（金）
・東京：8月29日（土）〜8月31日（月）
▼2次審査面接＆パフォーマンス審査
8月16日（日）、9月13日（日）
▼3次審査合宿審査
9月19日（土）〜9月21日（月・祝）
▼4次審査合宿審査
10月15日（木）〜10月18日（日）
▼ファイナル審査
11月24日（火）
【画像】「表舞台から離れて別の道に進みたい」卒業の理由をつづったパンダドラゴン・なぎ
ユニバーサル ミュージック移籍後、第1弾シングル「マジ☆まじない」、第2弾シングル「Winter Song 防衛隊」で2作連続のオリコン週間シングルランキング1位を獲得。今年1月には2度目となる日本武道館単独公演を成功させたパンダドラゴン。
結成9年目を迎え、グループとしてさらなるステージへ進むため、グループ初となる新メンバーオーディション『パンダドラゴン本気の仲間探しオーディション〜僕らの夢は止まらないッ!!〜』の開催を発表した。発表にともない、特設サイトもオープンした。
・性別：男性
・年齢：12歳〜35歳まで
・事務所に所属していない方、または所属事務所等の許諾を得られる人
・合格後、東京都内を中心に活動可能な人
■求める仲間
・パンダドラゴンと本気で向き合い、熱意をもって挑戦し続けられる人
・ダンスやボーカルの経験は問わず、自分らしい個性で輝ける人
・SNSや動画メディアを使いこなし、ファンと魅力を発信していける人
・自分自身の魅力や個性を理解し、自己プロデュースができる人
■オーディションスケジュール
6月1日（月）〜8月30日（日）
▼1次審査（全国6都市開催） ※パンダドラゴンが面接官を務める
・大阪：7月17日（金）〜7月18日（土）
・宮城：7月26日（日）
・福岡：8月1日（土）
・神奈川：8月8日（土）
・愛知：8月21日（金）
・東京：8月29日（土）〜8月31日（月）
▼2次審査面接＆パフォーマンス審査
8月16日（日）、9月13日（日）
▼3次審査合宿審査
9月19日（土）〜9月21日（月・祝）
▼4次審査合宿審査
10月15日（木）〜10月18日（日）
▼ファイナル審査
11月24日（火）