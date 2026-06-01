グループBTS（防弾少年団）が、デビュー13周年を記念する「BTS FESTA」を開催する。

1日、所属事務所のBIGHIT MUSICによると、「BTS FESTA」はBTSのデビュー日である6月13日を記念するイベントで、デビュー日前後の約2週間にわたって行われる。

今年は、12日と13日に釜山（プサン）アジアード主競技場で開催されるワールドツアー『ARIRANG（アリラン）』釜山公演とあわせて、さまざまなコンテンツを披露する。

今回の「BTS FESTA」のタイトルは「13(B)TS」だ。これまでの12年間の歩みに、BTSとARMY（ファンダム名）だけの新たな「1」を加え、ともに次の章へ進むための出発点という意味を込めたと所属事務所は説明した。

4日には、家族をコンセプトに撮影したBTSのグループ写真を公開する。続いて5日には、5thフルアルバム『ARIRANG』収録曲『Hooligan』のパフォーマンスビデオを公開する。

自主制作コンテンツ『Run BTS! 2.0』は10日と11日に公開され、『ARIRANG』のデラックス盤LPにのみ収録されていた新曲『Come Over』は、12日に配信される。