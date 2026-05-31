Ý¯ºä46¤Î¡ÖLonesome rabbit¡×¤¬¼ó°Ì³ÍÆÀ¡ª²Î»ìÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËSUPER BEAVER¤é½éÅÐ¾ì
²Î»ì¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö²Î¥Í¥Ã¥È¡×¤¬¡¢5·î28ÆüÉÕ¤Î¡Ö²Î¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÈ¯ÇäÁ°¤Î³Ú¶Ê¡×¤Î¤ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö²Î»ì±ÜÍ÷¿ô¡×¡Ü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô¡×¤Î³ä¹ç¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î²Î»ì¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤â°ã¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢²Î»ì¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤Ë¡¢Ý¯ºä46¤Î¡ÖLonesome rabbit¡×¤¬µ±¤¤¤¿¡£2026Ç¯6·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Æó´üÀ¸¤Î¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£MV¤Ï¡¢¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤â¼ê³Ý¤±¤¿Masaki Watanabe(maxilla)¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿¹ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¶ÊÄ´¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤â²áµîºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¡£»ä¤¿¤Á¤â¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤Ë¤Ï¡¢SUPER BEAVER¤Î¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2026Ç¯6·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿ÍÀ¸¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯6·î11Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ØFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026¥µ¥Ã¥«¡¼¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤À¡£¡ÈÆ´¤ì¡É¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¼«¤éÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÂ¦¤ØÆ§¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤³Ð¸ç¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£Å¥½¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¿¤«¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ò¤È¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡¢SUPER BEAVER¤é¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¤Ë¤Ï¡¢ROIROM¤Î¡ÖPa Ri Ra!!¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£2026Ç¯6·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCLASSIC WAVE¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤À¡£¡È¿ÍÀ¸¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ç¥¿¥é¥á¤Ê¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼´¤Ë¤·¤¿1¶Ê¤Ç¡¢·Ú²÷¤Ê¥Û¡¼¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥ê¥º¥à¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ó¥¿¥ß¥ó¥½¥ó¥°¡É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MV¤Ï¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±é½Ð¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤ä¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥À¥ó¥¹¡É¤Ê¤É¡¢ROIROM¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡£
7°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤Î¡ÖShalala¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2026Ç¯6·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡ÙÂè2´üED¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í¤ÏÆ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²Î¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤âÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿1¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8°Ì¤Ë¤Ï¡¢Wakeys¤Î¡Ö¤Ö¤ó¤Ö¤ó¤Ö¤ó!¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2026Ç¯6·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢NHK E¥Æ¥ì¡ØThe Wakey Show ¡Á¥¶¡¦¥¦¥§¥¤¥¡¼¡¦¥·¥ç¥¦¡Ù¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¥Ü¥«¥íP¤Ç¤¢¤ësabio/¹âÂ¼É÷ÂÀ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¸µµ¤¤Ç¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú2026Ç¯5·î28ÆüÉÕ¡¢²Î¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
1°Ì¡¡Lonesome rabbit¡¿Ý¯ºä462°Ì¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¿SUPER BEAVER3°Ì¡¡Pa Ri Ra!!¡¿ROIROM4°Ì¡¡¤Ç¤³¤Ü¤³¥é¥¤¥Õ¡¿A¤§! group5°Ì¡¡·Ê¿§¡¿JI BLUE6°Ì¡¡Kill or Kiss¡¿Ê¿¼êÍ§ÍüÆà7°Ì¡¡Shalala¡¿¥Ô¥é¥ÕÀ±¿Í8°Ì¡¡¤Ö¤ó¤Ö¤ó¤Ö¤ó!¡¿Wakeys9°Ì¡¡³éË¾¡¿CiON10°Ì¡¡¥Ê¥Ë¥³¥ìºÇ¹â!!!¡¿ÅÄ¸¶½ÓÉ§