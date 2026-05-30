ロックバンド・ゴダイゴが３０日、都内でデビュー５０周年記念のライブ「ＧＯＤＩＥＧＯ ５０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ 〜感謝の旅〜」を行った。

１９７５年に結成し、翌７６年にデビューしたゴダイゴ。「ビューティフル・ネーム」や映画「銀河鉄道９９９」の主題歌「Ｔｈｅ Ｇａｌａｘｙ ｅｘｐｒｅｓｓ ９９９」、「ガンダーラ」など数々のヒット曲を作り出してきた。

リーダーのミッキー吉野は「とにかく楽しく愉快にこれからも人生を歩んでいこうと。そんなテーマで今回のツアーをやっております。見に来てくれた方が笑顔で帰ってくれたら一番、うれしい」と話した。

吉野が「５０年前は圧倒的に音楽のクオリティーを挙げようというのがテーマでした」と言うと、ボーカルのタケカワユキヒデは「いまでもクオリティーは高いですよ」と突っ込み。タケカワは「決してロートルバンドではないので。やっぱりこんなもんだよねっていうのは絶対にないです」と自信をみなぎらせた。

また、１１月２１日には４６年ぶりのネパールの首都カトマンズでコンサートも決定している。１９８０年にネパール王立競技場で開催したライブでは６万人を集める大熱狂ライブを行った。タケカワは「僕らにとっても最初の海外公演だったんですが、ネパールの国にとっても最初のコンサートというか、たくさんの人が集まったところで音楽をするということが初めて」だったという。

当時は、ＰＡなどの機材も自ら持ち込んでのコンサートだったというが、「リハーサルの時からステージの後ろ側にも１万人くらいの人がいた。これ以上、お客さんが来なかったら、どっちを向いてやればいいんだろうって思っていたけど、本場始まったら、たくさんの人がいてっていうところでコンサートを始めましたね」という。

いまでもネパールでは伝説のコンサートとして語られており、タケカワは「あの当時を見た人が来てくれれば最高ですね」と話した。