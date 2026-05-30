ピッツァのために醸造されたビールがある　蒲田のはずれに誕生したブリュワリー併設の本格派ピッツェリア

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・矢口渡のピッツェリア店『UCCIARE!!!（ウッチャーレ）』です。

【2023年4月OPEN】ブリュワリー併設、ピッツァ×ビールの最高峰の組み合わせ

ワイン大好きなイタリア人だってピッツァのお供は決まってビール。その両方を突き詰めたのが、蒲田のはずれに現れたこの1軒だ。

ピッツァ生地には農林61号という希少な小麦粉をブレンドし、手練りしてから常温と冷蔵の2種の温度で長時間発酵させる。そして焼きは、本場ナポリから職人を呼び寄せ組んだというエルネスト社製の薪窯だ。

と、スペックを並べてみたが、スペシャリテにかぶりつけば、それらがぶっ飛ぶくらいの完成度に圧倒されてしまった。

トロトロ生モッツァレラと半熟卵と生ハム（M）2980円

『UCCIARE!!!（ウッチャーレ）』トロトロ生モッツァレラと半熟卵と生ハム（M） 2980円 生と燻製の2種のモッツァレラ、さらに茨城産のマッシュルームや卵を乗せ、縁にあしらった生ハムもアクセント

まず舌を包むのがクリーミーなチーズのストラッチャテッラのミルキーなコク。続いて下に忍ばせた燻製チーズやマッシュルームのスモーキーな香りが膨らんで、香ばしい生地と一体になっていく。

合いの手はもちろんビールだ。

こちらも”世界一のピッツァビール”を目指し、併設するブリュワリーで醸造したオリジナル。ピッツァの後味を心地良い苦みと炭酸の刺激がきれいに流し、すぐさま次のピースに手を伸ばしたくなってくる。

『UCCIARE!!!（ウッチャーレ）』ピッツァイオーロ 堀場勇登さん

ピッツァイオーロ：堀場勇登さん「ピッツァはSサイズでもお作りしています」

『UCCIARE!!!（ウッチャーレ）』

矢口渡『UCCIARE!!!（ウッチャーレ）』

［店名］『UCCIARE!!!（ウッチャーレ）』

［住所］東京都大田区東矢口2-5-15

［電話］03-4283-4381

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時半〜22時（21時半LO）※土・日・祝は17時〜

［休日］月（他、不定休あり）

［交通］東急多摩川線矢口渡駅から徒歩6分

撮影／貝塚隆、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、水牛モッツァレラがたっぷりのったマルゲリータの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】水牛モッツァレラたっぷりのマルゲリータ オリジナルのクラフトビールも数種用意（8枚）