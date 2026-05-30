真飛聖「パンチくんからの〜」ディズニー満喫ショット公開「どの角度でも絵になる」「カジュアルなスタイルも素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】女優の真飛聖が5月28日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドを訪れた様子を公開した。
【写真】元宝塚トップ「どの角度でも絵になる」ディズニー満喫ショット
同月16日の投稿で「やっと、やっと、パンチくんに会いに…」と添え、市川市動植物園の子ザル“パンチくん”に会いに行ったことを明かしていた真飛。この日は「パンチくんからの〜」と書き出し、元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の安蘭けいと「ディズニーランドにも行っちゃいました」と報告している。投稿された写真には、白のキャップを被った真飛とサングラス姿の安蘭が、東京ディズニーランドのシンデレラ城を背に笑顔を見せる仲睦まじい姿が。「途中びしょ濡れになって大爆笑だったけど、いくつかアトラクションにも乗れたし、楽しい、楽しい、千葉満喫ツアーでした」と振り返り、「やっぱり 何回行っても『夢の国』だなぁ〜 また行きたい」と安蘭への感謝の言葉とともにつづっている。
他にも、市川市動植物園の看板や、オランウータンのぬいぐるみとドリンクのショットなども載せている。
この投稿は「すごく楽しそうなの伝わる」「カジュアルなスタイルも素敵」「笑顔が最高すぎる」「どの角度でも絵になる」「お美しくて見惚れちゃいます」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】元宝塚トップ「どの角度でも絵になる」ディズニー満喫ショット
◆真飛聖、ディズニー満喫ショット披露
同月16日の投稿で「やっと、やっと、パンチくんに会いに…」と添え、市川市動植物園の子ザル“パンチくん”に会いに行ったことを明かしていた真飛。この日は「パンチくんからの〜」と書き出し、元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の安蘭けいと「ディズニーランドにも行っちゃいました」と報告している。投稿された写真には、白のキャップを被った真飛とサングラス姿の安蘭が、東京ディズニーランドのシンデレラ城を背に笑顔を見せる仲睦まじい姿が。「途中びしょ濡れになって大爆笑だったけど、いくつかアトラクションにも乗れたし、楽しい、楽しい、千葉満喫ツアーでした」と振り返り、「やっぱり 何回行っても『夢の国』だなぁ〜 また行きたい」と安蘭への感謝の言葉とともにつづっている。
◆真飛聖の投稿に「どの角度でも絵になる」と反響
この投稿は「すごく楽しそうなの伝わる」「カジュアルなスタイルも素敵」「笑顔が最高すぎる」「どの角度でも絵になる」「お美しくて見惚れちゃいます」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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