3回の第2打席で一塁へ全力疾走→直後に負傷交代

【MLB】Wソックス 4ー3 タイガース（日本時間30日・シカゴ）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の打席後に代走が送られ、途中交代となった。球団は右ハムストリングの張りによるものと発表。試合後、ウィル・ベナブル監督は数週間の離脱の可能性を示唆した。

3回1死一塁で迎えた第2打席、村上は二ゴロに終わるも全力疾走で一塁を駆け抜けた。その直後だった。右足裏を抑え、苦悶の表情を浮かべた。直後にアクーニャが代走に送られた。

村上を欠いたホワイトソックスだが、バルガスの劇的なサヨナラ弾で勝利を飾った。しかし、試合後の会見ではやはり村上に話題が及んだ。地元放送局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」はベナブル監督の会見を中継。指揮官は「太もも裏を傷めたので数週間かかるだろう。明日MRI検査を受ける予定だ」と説明した。

村上は今季開幕からアーチを量産。3・4月で12本塁打を放ち、5月に入っても勢いは止まらず、ア・リーグ最速で20号の大台に到達した。前日28日（同29日）には打点数でもトップに立ち、タイトル獲得にも期待されたが、離脱は免れない見込みだ。（Full-Count編集部）