「我々５人って、５人が内側向いてた気がする」相葉雅紀が語る「嵐」に菊池風磨「とてつもなくいい話」

２９日放送のフジテレビ系「タイムレスマン」（金曜・午後９時５８分）に、３１日に嵐としての活動を終了する大先輩・相葉雅紀がスペシャルゲストとして出演。「とてつもなくいい話」を後輩に伝えた。

ｔｉｍｅｌｅｓｚとゲストが１対１のトークを繰り広げる「ツーショットサシトーク」の企画が行われ、メンバーが事前に考えた「相葉先輩と話してみたいテーマ」が書かれた８枚のフリップの中から、相葉が気になるものを順番に選び、テーマを書いたメンバーと別室で２人きり、３分間（後半メンバーは収録時間の関係で１〜２分）トークを展開した。

３人目に選ばれたのは、バックダンサーとして嵐のコンサートに出演したことはあるが、ゆっくり話したことはあまりないという寺西拓人。「やっぱり嵐だなと思う瞬間は何ですか？」の質問をぶつけた。

相葉は「５年ぶりとかでバラエティー番組でフリートークする時、やっぱり緊張するのよ。５年って結構な時間だから」と、約５年のグループ活動休止を終えた後に戸惑いがあったことを明かした。「でも、その前にやってきた２０何年ってあるから、すぐ戻った。ああ、そうそう、これこれって。居心地いいわ、ここって」と相葉。「５人でいる安心感っていうのは半端ないね。それは多分、活動終了した後も５人でご飯とかなった時には、その空気にすぐなるんだろうなっていう」と話すと、別室で聞いていた菊池風磨は思わず「いい話だなあ」とつぶやいた。

さらに「ずっと我々５人って、５人が内側向いてた気がするんだよ。小さいこと言うと、楽屋に入ると絶対同じ所に座る。何回来ても同じ所に座る。だいたい同じメニューを食べる。ひどい時は、５人とも同じ歯科医院かかってた」とのエピソードも明かした。

そして「５人で感謝の気持ちを伝えられる場所ができたことが、ものすごくうれしかった。ずっと応援してくださった方たちに対して、感謝の思いを伝える場所っていうのがずっと作れなかったから、『休止って言ってたもんな』『終止って言ってないもんな』って。それで待ってる人たちがいたから、フェードアウトするわけでもなく（ラストライブができた）。今まで頑張ってきてよかったな」と、ファンへの思いを語った。

これに菊池は「とてつもなくいい話だな」と、感動の表情。寺西は「嵐ってやっぱり最高だなって」とつぶやいていた。