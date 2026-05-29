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夫婦問題カウンセラーが解説 浮気発覚後に「即離婚」はNG？修復できる夫婦が実践している“感情と戦略を分ける”方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、YouTubeチャンネル「岡野あつこチャンネル」で「浮気された直後が一番危ない」と題した動画を公開した。動画では、パートナーの浮気が発覚した際に「修復できる夫婦」と「できない夫婦」の違いについて、5つのポイントから解説している。



岡野氏はまず、浮気された側が受けるショックを「交通事故のようなもの」と表現。「早く答えを出さなきゃ」と焦る心理に触れつつ、まずは自身の心を守り、落ち着かせることが最優先だと語る。パニックになって探偵を雇ったり、感情的に証拠を集めたりする行動には警鐘を鳴らし、離婚か修復かの「目的」を持つことの重要性を指摘した。



続いて、浮気そのものよりも「その後の態度」が重要であると言及。逆ギレや逃避をする相手との修復は困難だが、言い訳せずに一生懸命向き合おうとする相手もいるとし、冷静な見極めが必要だと説いた。また、浮気の背景には「会話の減少」や「役割だけの関係」といった夫婦関係の構造的なズレが潜んでいることが多いと分析。相手を責め続けるだけではなく、なぜその関係になっていたのかを見ることが再発防止の鍵になると解説している。



さらに、修復できる人は「感情と戦略を分けている」と述べ、怒りや悲しみに囚われず、「どういう関係を築きたいか」というゴールを見失わない姿勢が大切だとした。



最後に岡野氏は、やり直すか別れるかの基準として「後悔しない選択」を挙げた。感情だけで離婚に走るのではなく、できる限りの修復努力をしてから決断することが、後悔のない人生につながると結論付けている。浮気という重大な局面に直面した際、冷静な自己対話と戦略的な行動がいかに重要かを気づかせてくれる内容となっている。