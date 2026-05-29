劇作家・演出家の根本宗子氏が初のオリジナル連続ドラマ監督を務める、MBSドラマ特区枠の新ドラマ『エミリとマリア』（6月18日放送開始）の主題歌が決定！

注目のオープニング主題歌は、2025年3月にデビューしたばかりの17歳のアーティスト、AislE（アイル）の「ユアヒロイン」に決定！ 本楽曲は、不安や迷いの中にありながらも自分らしい幸せを信じて進もうとする、ドラマの登場人物たちのリアルな感情に寄り添う一曲となっている。この主題歌に乗せた予告映像が公開！テンポの良い会話劇の一部をいち早くチェックしてください！

AislE「ユアヒロイン」（asistobe）



【AislE プロフィール】

2009.04.05生まれ 17歳。幼少期より演技を学び、多数の舞台や映像作品へ出演。中学1年生より本格的にギターやソングライティングにも取り組み、SNSを通じて定期的に歌唱動画を発信。多彩な表現力が乗ったボーカルワークと、強さとあどけなさが共存する唯⼀無⼆な歌声が彼女の魅力。2025年3月、代々木第一体育館で開催された"超十代 -ULTRA TEENS FES- 2025 "メインステージ出演とともに、E.P「AislE」でデビュー。

AislEコメント

この度、「エミリとマリア」の主題歌を担当させていただくことになりましたAislEです。

「ユアヒロイン」は、不安や迷いを抱えながらも、自分らしい幸せを信じて前に進もうとする。そんなリアルな感情を映した楽曲です。誰かを待つだけではなく、自分自身の人生の主人公として進んでいく登場人物たちに、そっと寄り添える1曲になれたら嬉しいです。ぜひドラマと一緒にお楽しみください。

ドラマ放送は6月18日（木・深夜）スタート！ぜひご覧ください。

予告映像はこちらから→『エミリとマリア』予告映像

＜ドラマあらすじ＞

幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身。アパレルブランドを経営するエミリと、テレビ局でバリバリ働くマリアは、幼少期から同じ学校に通い、今も変わらず定期的に集まる大親友。この日も行きつけのカフェで待ち合わせ、マッチングアプリでの出来事にツッコミを入れ合い、美容などの他愛もない話をしながらケーキとお茶を楽しむ。写真を撮って加工して、「今日の私たち、結構いいよね」と笑い合う、いつも通りの時間。ところが二人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくらが合流すると、流行の話題もスマホに映る動画も、なぜか自分たちだけ微妙にズレている。気づくと店内も若い客ばかり。

楽しい雑談の延長のはずが、「ねぇさん達って、どうなりたいんですか？」というさくらの一言に、エミリとマリアは思わず絶句。「わたしたちのこのモヤモヤってなんなんだろう......」、「若さに憧れちゃうのってなんでなんだっけ......？」そんな想いを抱えながら、二人は"自分なりの幸せ"を求めて奔走する――。

＜番組概要＞

ドラマ特区『エミリとマリア』

2026年６月１８日（木）よりMBSほかで放送スタート！

MBS ６月１８日（木）より毎週木曜 24:59〜

テレビ神奈川 ６月１８日（木）より毎週木曜 23:30〜

チバテレ ６月１９日（金）より毎週金曜 23:00〜

テレ玉 ６月２４日（水）より毎週水曜 24:30〜

とちテレ ６月２５日（木）より毎週木曜 23:30〜

群馬テレビ ６月２５日（木）より毎週木曜 24:00〜

※MBS放送後、TVerで見逃し配信あり

＜公式HP＞

https://www.mbs.jp/emily_maria/

＜公式SNS＞

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