4連敗でカンファレンス決勝を終えたキャブス…ケニー・アトキンソンHCは来季も続投へ

5月27日（現地時間26日、日付は以下同）。クリーブランド・キャバリアーズは、ケニー・アトキンソンHC（ヘッドコーチ）が来シーズンも続投することになると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

アトキンソンHCにとって就任2年目となった今シーズン。キャブスはイースタン・カンファレンス4位の52勝30敗でレギュラーシーズンを終えた。

第4シードで迎えた「NBAプレーオフ2026」では、ファーストラウンドでトロント・ラプターズ、カンファレンス・セミファイナルではデトロイト・ピストンズをどちらも最終第7戦の末に下し、2018年以来初のカンファレンス・ファイナルへ進出。

ところが、そのカンファレンス・ファイナルではニューヨーク・ニックスの前に1勝もできず、4連敗のスウィープで敗退。26日のシリーズ第4戦では約42分間も相手にリードを許し、93－130で大敗し、今シーズンを終えていた。

もっとも、チーム関係者が同メディアへ明かしたところ、キャブスの組織の主要メンバーたちの間でアトキンソンHCへの支持が高く、ドノバン・ミッチェルとジェームズ・ハーデンも彼を支持している。

過去2年、カンファレンス・セミファイナル敗退を喫してきたキャブスにとって、今年カンファレンス・ファイナルまで勝ち進んだことはポジティブな要素。2016年以来初のリーグ制覇へ向けて、今夏はロスターを強化していくことになりそう。

なお、キャブスはミッチェルにエバン・モーブリー、ジャレット・アレン、マックス・ストゥルース、デニス・シュルーダー、サム・メリル、ジェイレン・タイソンらが来シーズンも契約下にいる。

その一方、ハーデンの来シーズンの契約はプレーヤーオプションで、ディーン・ウェイドやキーオン・エリス、ラリー・ナンスJr.らが制限なしFA（フリーエージェント）となる。