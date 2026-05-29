高橋恭平、初デートに行くなら…？高橋ひかる＆岩瀬洋志と“以心伝心”ならずも力説「自分がリードできる空間に居たい」
■映画『山口くんはワルくない』スペシャル座談会が解禁
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）において、高橋恭平＆高橋ひかる（※高＝はしごだか）＆岩瀬洋志のスペシャル座談会映像が解禁した。『山口くんは“シンクロ”もワルくない 3人ぴったりチャレンジ！』と題して、3人は“以心伝心”を目指して質問の回答をシンクロさせられるか？というミッションに挑戦する。
【動画】高橋恭平の華麗な“たこ焼き”シーンが公開
同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる）と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリーとなっている。
まずはギャップ男子の山口くんにちなみ、【この中で一番ギャップがあるのは誰？】という質問。それぞれが回答を発表し、高橋恭平は【岩瀬洋志】と回答し、岩瀬も自分だとアピール。一方、高橋ひかるは【高橋恭平】を選んだ。岩瀬を指名した高橋恭平は「クールを極めている子なんだろうなと思ったけれど、朝から元気でギャップを感じた」と伝え、岩瀬も「怖くて話しかけづらいとよく言われますが、実際話すと結構話すんや！と言われますね」と自身のギャップについて共感。さらに、高橋恭平は「僕は意図してギャップを作りたいタイプなんです。こういう見た目でピアスの穴が空いていないとか。理由は痛いから」と明かし、笑いを誘った。
続いて、関西弁の山口くんにちなんだ【関西弁で一番キュンとするセリフは？】という質問では、3人とも“回答をそろえる気満々”の様子を見せ、一斉に回答。高橋ひかるが「めっちゃ好きやで」、高橋恭平と岩瀬洋志が「好きやで」と答え、惜しくも完全一致とはならなかったものの、全員が“好きやで”とシンクロしていたことがわかると、一同はひと安心。
さらに、劇中に出てくるシチュエーションにかけた【初デートに行くならどこがいい？（BBQ or 花火大会 or お家でまったり）】という質問には、高橋恭平は【お家でまったり】と、高橋ひかると岩瀬が【花火大会】と回答。高橋恭平に対して、岩瀬は思わず立ち上がりながら「なんでやねん！」と抗議し、高橋ひかるも「花火大会やろ！」と共感の様子。しかし、高橋恭平は「花火大会はハードルが高すぎる！（劇中の）山口くんは花火大会に行ったけど、俺は無理です（笑）。貴重な時間こそ、自分がリードできる空間に居たいじゃないですか」と自身の考えを明かし、岩瀬も「先生…！」と納得した様子を見せた。
その後、岩瀬が「花火大会にあまり行ったことがないから、行きたい気持ちが勝ってしまった」と打ち明けると、高橋恭平は「俺と今度行こう」と優しく声をかける場面も。これに岩瀬は「やった！」と大喜びし、和気あいあいとした一同だった。
映像内ではその他にも【“山口くん”の一番のキュンポイントは？】【一番値切るのが上手そうなのは誰？】【恋のライバルが現れたら身を引く？猛烈アプローチ？】といった質問などにも挑戦。回答はなかなかそろわなかったものの、終始笑いの絶えないトークや自然体なやり取りからは、3人の抜群のチームワークと仲の良さが垣間見えるスペシャル映像となっている。意外なウラ話が飛び出す、映像後半のアフタートークも見どころだ。
さらに入場者プレゼント情報も解禁。なんと、高橋恭平演じる山口くんの最強の二面性を閉じ込めた「山口くんの コワモテor照れ 両面ギャップカード」の配布が決定した。表面には思わず気圧されるような鋭い眼差しを捉えた山口くんの「コワモテ」カット、そして裏面には、耳が赤くなっているのを両手で隠しながら「赤ないわ…///」と全力で否定する「超ピュアな照れ顔」をデザイン。1枚で山口くんの破壊力抜群なギャップをコンプリートできる。
配布期間は、映画公開初日の6月5日から7日までの3日間限定、無くなり次第終了となる。
合わせて、バラエティ豊かな劇場グッズのラインナップも公開。原作者・斉木優氏の描き下ろしで話題沸騰、本作の宣伝隊長「バブぐちくん」をあしらった前髪クリップやステッカーのほか、山口くんや皐たちの制服をモチーフにしたメタルチャームに、クリアファイルや巾着、トートなど、毎日の生活が鮮やかなアオハル色に染まるキュートなアイテムが勢そろいする。
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）において、高橋恭平＆高橋ひかる（※高＝はしごだか）＆岩瀬洋志のスペシャル座談会映像が解禁した。『山口くんは“シンクロ”もワルくない 3人ぴったりチャレンジ！』と題して、3人は“以心伝心”を目指して質問の回答をシンクロさせられるか？というミッションに挑戦する。
同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる）と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストーリーとなっている。
まずはギャップ男子の山口くんにちなみ、【この中で一番ギャップがあるのは誰？】という質問。それぞれが回答を発表し、高橋恭平は【岩瀬洋志】と回答し、岩瀬も自分だとアピール。一方、高橋ひかるは【高橋恭平】を選んだ。岩瀬を指名した高橋恭平は「クールを極めている子なんだろうなと思ったけれど、朝から元気でギャップを感じた」と伝え、岩瀬も「怖くて話しかけづらいとよく言われますが、実際話すと結構話すんや！と言われますね」と自身のギャップについて共感。さらに、高橋恭平は「僕は意図してギャップを作りたいタイプなんです。こういう見た目でピアスの穴が空いていないとか。理由は痛いから」と明かし、笑いを誘った。
続いて、関西弁の山口くんにちなんだ【関西弁で一番キュンとするセリフは？】という質問では、3人とも“回答をそろえる気満々”の様子を見せ、一斉に回答。高橋ひかるが「めっちゃ好きやで」、高橋恭平と岩瀬洋志が「好きやで」と答え、惜しくも完全一致とはならなかったものの、全員が“好きやで”とシンクロしていたことがわかると、一同はひと安心。
さらに、劇中に出てくるシチュエーションにかけた【初デートに行くならどこがいい？（BBQ or 花火大会 or お家でまったり）】という質問には、高橋恭平は【お家でまったり】と、高橋ひかると岩瀬が【花火大会】と回答。高橋恭平に対して、岩瀬は思わず立ち上がりながら「なんでやねん！」と抗議し、高橋ひかるも「花火大会やろ！」と共感の様子。しかし、高橋恭平は「花火大会はハードルが高すぎる！（劇中の）山口くんは花火大会に行ったけど、俺は無理です（笑）。貴重な時間こそ、自分がリードできる空間に居たいじゃないですか」と自身の考えを明かし、岩瀬も「先生…！」と納得した様子を見せた。
その後、岩瀬が「花火大会にあまり行ったことがないから、行きたい気持ちが勝ってしまった」と打ち明けると、高橋恭平は「俺と今度行こう」と優しく声をかける場面も。これに岩瀬は「やった！」と大喜びし、和気あいあいとした一同だった。
映像内ではその他にも【“山口くん”の一番のキュンポイントは？】【一番値切るのが上手そうなのは誰？】【恋のライバルが現れたら身を引く？猛烈アプローチ？】といった質問などにも挑戦。回答はなかなかそろわなかったものの、終始笑いの絶えないトークや自然体なやり取りからは、3人の抜群のチームワークと仲の良さが垣間見えるスペシャル映像となっている。意外なウラ話が飛び出す、映像後半のアフタートークも見どころだ。
さらに入場者プレゼント情報も解禁。なんと、高橋恭平演じる山口くんの最強の二面性を閉じ込めた「山口くんの コワモテor照れ 両面ギャップカード」の配布が決定した。表面には思わず気圧されるような鋭い眼差しを捉えた山口くんの「コワモテ」カット、そして裏面には、耳が赤くなっているのを両手で隠しながら「赤ないわ…///」と全力で否定する「超ピュアな照れ顔」をデザイン。1枚で山口くんの破壊力抜群なギャップをコンプリートできる。
配布期間は、映画公開初日の6月5日から7日までの3日間限定、無くなり次第終了となる。
合わせて、バラエティ豊かな劇場グッズのラインナップも公開。原作者・斉木優氏の描き下ろしで話題沸騰、本作の宣伝隊長「バブぐちくん」をあしらった前髪クリップやステッカーのほか、山口くんや皐たちの制服をモチーフにしたメタルチャームに、クリアファイルや巾着、トートなど、毎日の生活が鮮やかなアオハル色に染まるキュートなアイテムが勢そろいする。