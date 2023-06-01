ロイヤルパークホテルから、シャインマスカットと桃が主役のサマーフルーツアフタヌーンティー。別皿メニューや特製スコーンも
◆ロイヤルパークホテルから、シャインマスカットと桃が主役のサマーフルーツアフタヌーンティー。別皿メニューや特製スコーンも
※画像は2名様分です
ロイヤルパークホテルの「フォンテーヌ」が贈る「サマーフルーツアフタヌーンティー」。2026年7月1日（水）から31日（金）は、上品な甘さのシャインマスカットと甘く芳醇な香りの桃が主役！
2種の桃を使ったショートケーキから、爽やかな香りと甘い果汁が広がるシャインマスカットのロールケーキやタルトまで、多彩な味わいがスタンドを彩る。夏らしい爽やかなセイボリーやフレーバードティーとともに、優雅な午後を過ごして。
この記事の要約レポート
・ロイヤルパークホテルの「フォンテーヌ」に、「サマーフルーツアフタヌーンティー」が登場
・期間は2026年7月1日（水）から31日（金）までの7月限定
・シャインマスカットと桃が主役。白桃と黄桃のショートケーキやマスカットのパンナコッタなど
・フルーツバスケットをかかえた子犬のチョコレート細工もキュート
・夏にぴったりの爽やかなセイボリーは味わいも本格的
・冷製ポタージュやレモンソルト風味のフライドポテト、桃を使ったスコーンも
愛らしい子犬がお出迎え。みずみずしさが際立つ上段スイーツ
ジューシーなシャインマスカットと、白桃、黄桃、ペッシュ・ド・ヴィーニュ（赤桃）など、さまざまな桃の味わいを贅沢に詰め込んだ7月限定のアフタヌーンティー。
ティースタンドの上段には、食べるのがもったいないほどキュートなフルーツバスケットをかかえた子犬のチョコレート細工と、白桃と黄桃の2種類を使った軽やかなショートケーキ、そしてコクのあるチーズの酸味にマスカットの爽快な風味が美しく重なるパンナコッタがお目見え。
甘みと酸味のバランスが絶妙な中段スイーツ＆夏野菜が彩る爽やかなセイボリー
スタンドの中段には、シャインマスカットを贅沢に巻き込んだロールケーキや、ホワイトチョコクリームが果実味を引き立てるタルトが登場。さらに、桃とアールグレイの高貴な香りが重なるサブレや、白桃とペッシュ・ド・ヴィーニュ（赤桃）のモザイク羹など、シャインマスカットと桃の魅力を心ゆくまで堪能できる、パティシエ自慢のスイーツが勢揃い。
そして最下段には、炙りトウモロコシとベーコンを合わせた香ばしいフランをはじめ、トマトのうまみを凝縮した「ズッキーニとトマトのケークサレ」、さっぱりといただける「レモンとセロリのカペッリーニ」など、暑い夏でも軽やかに楽しめる本格セイボリーがラインナップ。
ポテトや冷製ポタージュも！別皿で届くお楽しみと特製スコーン
テーブルをいっそう華やかに彩る別皿メニューもお楽しみに。
ひんやり喉を潤す冷製仕立ての「野菜のポタージュ」や、レモンの爽やかさと絶妙な塩気がクセになる「フライドポテト（レモンソルト）」は、甘いスイーツの合間のアクセントに。
スコーンは、定番のプレーンと、初夏にふさわしい「桃とジャスミンティー」の2種類を用意。クロテッドクリーム、いちごジャム、アプリコットジャムをまとわせて召し上がれ。
シュワっとはじけるウエルカムドリンク、そして「ピーチメルバティー」や「マスカットシャンパーニュティー」などの夏の午後を彩るフレーバードティーも充実。
お気に入りの1杯を片手に、果実の香りと涼やかな味わいが五感を満たす癒しのティータイムを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
時間ごとに表情を変えるクラシカルなラウンジで優雅なひとときを
水天宮前駅直結のロイヤルパークホテル1階に広がるロビーラウンジ「フォンテーヌ」。陽光あふれる開放的な雰囲気の中で優雅なひとときを過ごせる。時間ごとに変わる表情を楽しんで。
※画像は2名様分です
ロイヤルパークホテルの「フォンテーヌ」が贈る「サマーフルーツアフタヌーンティー」。2026年7月1日（水）から31日（金）は、上品な甘さのシャインマスカットと甘く芳醇な香りの桃が主役！
2種の桃を使ったショートケーキから、爽やかな香りと甘い果汁が広がるシャインマスカットのロールケーキやタルトまで、多彩な味わいがスタンドを彩る。夏らしい爽やかなセイボリーやフレーバードティーとともに、優雅な午後を過ごして。
・ロイヤルパークホテルの「フォンテーヌ」に、「サマーフルーツアフタヌーンティー」が登場
・期間は2026年7月1日（水）から31日（金）までの7月限定
・シャインマスカットと桃が主役。白桃と黄桃のショートケーキやマスカットのパンナコッタなど
・フルーツバスケットをかかえた子犬のチョコレート細工もキュート
・夏にぴったりの爽やかなセイボリーは味わいも本格的
・冷製ポタージュやレモンソルト風味のフライドポテト、桃を使ったスコーンも
愛らしい子犬がお出迎え。みずみずしさが際立つ上段スイーツ
ジューシーなシャインマスカットと、白桃、黄桃、ペッシュ・ド・ヴィーニュ（赤桃）など、さまざまな桃の味わいを贅沢に詰め込んだ7月限定のアフタヌーンティー。
ティースタンドの上段には、食べるのがもったいないほどキュートなフルーツバスケットをかかえた子犬のチョコレート細工と、白桃と黄桃の2種類を使った軽やかなショートケーキ、そしてコクのあるチーズの酸味にマスカットの爽快な風味が美しく重なるパンナコッタがお目見え。
甘みと酸味のバランスが絶妙な中段スイーツ＆夏野菜が彩る爽やかなセイボリー
スタンドの中段には、シャインマスカットを贅沢に巻き込んだロールケーキや、ホワイトチョコクリームが果実味を引き立てるタルトが登場。さらに、桃とアールグレイの高貴な香りが重なるサブレや、白桃とペッシュ・ド・ヴィーニュ（赤桃）のモザイク羹など、シャインマスカットと桃の魅力を心ゆくまで堪能できる、パティシエ自慢のスイーツが勢揃い。
そして最下段には、炙りトウモロコシとベーコンを合わせた香ばしいフランをはじめ、トマトのうまみを凝縮した「ズッキーニとトマトのケークサレ」、さっぱりといただける「レモンとセロリのカペッリーニ」など、暑い夏でも軽やかに楽しめる本格セイボリーがラインナップ。
ポテトや冷製ポタージュも！別皿で届くお楽しみと特製スコーン
テーブルをいっそう華やかに彩る別皿メニューもお楽しみに。
ひんやり喉を潤す冷製仕立ての「野菜のポタージュ」や、レモンの爽やかさと絶妙な塩気がクセになる「フライドポテト（レモンソルト）」は、甘いスイーツの合間のアクセントに。
スコーンは、定番のプレーンと、初夏にふさわしい「桃とジャスミンティー」の2種類を用意。クロテッドクリーム、いちごジャム、アプリコットジャムをまとわせて召し上がれ。
シュワっとはじけるウエルカムドリンク、そして「ピーチメルバティー」や「マスカットシャンパーニュティー」などの夏の午後を彩るフレーバードティーも充実。
お気に入りの1杯を片手に、果実の香りと涼やかな味わいが五感を満たす癒しのティータイムを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
時間ごとに表情を変えるクラシカルなラウンジで優雅なひとときを
水天宮前駅直結のロイヤルパークホテル1階に広がるロビーラウンジ「フォンテーヌ」。陽光あふれる開放的な雰囲気の中で優雅なひとときを過ごせる。時間ごとに変わる表情を楽しんで。