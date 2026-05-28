HAPPY CREATORS、3rdシングルを両A面でリリース
“ハピクリ”こと HAPPY CREATORS が、3rd シングルをリリースする。
本作は、新曲「はっぴーチャンス!!」と、神宿が2019 年に発表しTikTok を起点にヒットを続けている「グリズリーに襲われたら♡」のカバーを両A面で収録した1枚。
CD発売日は6月30日(火)で、これに先駆けて「グリズリーに襲われたら♡」を6月9日(火)よりサブスクリプションサービスにて先行配信する。
3rd Single(両 A 面)「はっぴーチャンス!! / グリズリーに襲われたら♡」
発売日：2026年6月30日(火)
形態・価格：HP 盤/CR 盤 各 \1,500(税込) CD-EP 全 3 曲
「グリズリーに襲われたら♡」サブスク先行配信
2026年6月9日(火) 0時
M1.はっぴーチャンス!!
作詞・作曲・編曲：けんたあろは(清野研太郎)
M2.グリズリーに襲われたら♡
作詞・作曲:清竜人
原曲アーティスト：神宿(2019 年リリース/編曲:MOSAIC.WAV)
ハピクリ版編曲：島村秀男+顕 -aki-
M3.日めくりカレンダー(HP 盤限定)
作詞・作曲：谷のばら
M3.幸せにしちゃうかんね!(CR 盤限定)
作詞・作曲：匿名ゲルマ
＜全国ツアー「はっぴー巡礼計画!」HAPPY CREATORS SUMMER TOUR 2026＞
6/5(金) 東京・Shibuya WWW OPEN 18:15 / START 19:00 ※FIRST DAY
6/14(日) 群馬・Club JAMMERS OPEN 15:30 / START 16:00
7/11(土) 長野・the Venue OPEN 14:40 / START 15:00
8/11(火) 栃木・Utsunomiya HELLO DORRY OPEN 11:40 / START 12:00
8/15(土) 京都・Kyoto TRUST OPEN 19:00 / START 19:20
8/16(日) 大阪・STARBOX OPEN 11:40 / START 12:00
8/21(金) 神奈川・Buzz Front Yokohama OPEN 18:40 / START 19:00 9/6(日) 福岡・Fukuoka Pocket OPEN・START 追って発表
9/13(日) 埼玉・Nishikawaguchi Hearts OPEN 16:10 / START 16:30 9/17(木) 東京・Shibuya WWW X OPEN・START 追って発表 ※FINAL
【チケット料金】
初日公演(6月5日 Shibuya WWW) ：最優先 \10,000 / 優先 \7,000 / 一般 \2,500 / 初め まして \0
通常公演：優先 \7,000 / 一般 \2,500 / 女性 \1,500
関連リンク
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