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せーけんわーるど氏が自身のYouTubeチャンネルで「ウーバー配達員がマジで困る「お店トラブル」17選！これは配達員のせいじゃない…《実体験＆配達員の声》」を公開した。動画では、Uber Eatsの配達員が加盟店で直面する理不尽なトラブルの実態について、実体験や他の配達員の声を交えながら問題提起を行っている。



前回の「注文者トラブル編」に続き、今回は加盟店に焦点を当てた。せーけんわーるど氏は、大半の店は丁寧に対応してくれると前置きしつつも、一部の店舗やシステムの問題で配達員が不利益を被っている現状を説明する。



主な論点として、まず「調理待ち」の問題を挙げた。店舗に到着しても商品ができておらず、時には30分以上待たされるケースがあるという。その原因を「Uberのシステムがマッチング早すぎる問題」と分析し、遅配により配達員が低評価を受ける理不尽さを訴えた。



また、梱包の問題にも深く切り込む。汁物やドリンクの蓋が甘い状態を「爆弾処理班みたいな気持ちになる」と表現し、「最初の袋詰めの時点でかなり勝負が決まっている」と、デリバリーに適した梱包の重要性を強調した。他にも、過度な小分けによって運搬が困難になるケースや、アプリと実店舗の名前が異なるゴーストレストランの罠、商業施設の入り口が分かりにくい点など、現場ならではの苦労を次々と列挙していく。さらに、店舗都合による突然のキャンセルや、濡れた手で商品を渡されるといった衛生面での懸念にも触れた。



動画の終盤では、あらゆるトラブルが配達員の責任にされがちであるというシステム上の欠陥に言及。視聴者からの「ウーバーの仕組みが配達員に責任丸投げ体質」というコメントに強く共感し、配達員ばかりが矢面に立たされる構造に苦言を呈した。



最後には、配達員、加盟店、注文者、そしてシステムの様々な要因が絡み合っているとし、「ちょっとした情報共有や改善でかなり配達がスムーズになる」と提言。それぞれの立場で協調し合い、より良いデリバリー環境が構築されることへの期待を込めて動画を締めくくった。