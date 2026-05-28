カロンジ磯山パトリックに2試合の出場停止…今季限りで香川退団、処分は来季以降に持ち越し

5月28日、B3リーグは、規約・規程違反があった香川ファイブアローズのカロンジ磯山パトリックに対し、2試合の出場停止と罰金5万円を科すことを発表した。

懲罰対象となったのは、19日に行われた「B3 PLAYOFFS FINALS 2025-26」立川ダイス戦GAME2で、第3クォーター残り2分22秒にテクニカルファウルを2度宣告され失格・退場処分となった行為。

すでにBリーグでは2025－26シーズンが終了しており、2026－27シーズンからBプレミア・Bワン・Bネクストの3カテゴリーに刷新されるが、来シーズン開幕後最初の公式戦2試合が出場停止処分の対象となる。

現在26歳のカロンジ磯山は、コンゴ民主共和国出身で、206センチ120キロのセンター。東山高校から近畿大学へ進学し、JR東日本秋田に所属していた2022年に帰化申請が認められ日本国籍を取得した。その後、神戸ストークスへの移籍を経て、2025年夏に香川へ加入。今シーズンは49試合に出場し、6.7得点、6.2リバウンド、1.0アシストをマークしていたが、26日付で自由交渉選手リストに公示されている。





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