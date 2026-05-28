ノビツキーが最多…オールNBAチームの同僚不在で最も多くの勝利を手にしてきたトップ10選手

2025－26レギュラーシーズンのオールNBAチームで、3チームが2選手を送り込んだ。

オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（ファーストチーム）とチェット・ホルムグレン（サードチーム）、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ（ファーストチーム）とジャマール・マレー（サードチーム）、そして、デトロイト・ピストンズからケイド・カニングハム（ファーストチーム）とジェイレン・デューレン（サードチーム）が選出された。

基本的に、オールスターは各カンファレンスから12名の計24名で、ケガのため欠場になった場合は代替選出もある。しかし、オールNBAチームだとリーグ全体で15名のみのため、そのハードルは高くなる。

ウェスタン・カンファレンス首位のサンダーと3位のナゲッツ、イースタン・カンファレンス1位のピストンズからそれぞれ2名選ばれた一方で、ウェスト2位のサンアントニオ・スパーズからはビクター・ウェンバンヤマ（ファーストチーム）のみだった。

では、オールNBAチームに選ばれたチームメートがいない状況で、レギュラーシーズンで最も勝利してきたのは誰なのか。5月21日（現地時間20日）に、『Hoops Hype』はそのトップにダーク・ノビツキー（元ダラス・マーベリックス）を挙げている。

マブス一筋21シーズンをプレーしてきたノビツキーは、オールスターに選ばれたチームメートなしに歴代最多のシーズン通算591勝をマーク。そしてオールNBAチームの同僚がいない中で、こちらもトップとなる804勝も飾ってきた。

キャリア序盤にナッシュ（左）と共演してきたノビツキー（右）[写真]=Getty Images

オールスターに14度、オールNBAチームに12度も名を連ねてきた213センチのビッグマンは、プレーオフへ通算15度出場し、2011年に球団初優勝をもたらした。また、2006年には球団初のNBAファイナル進出を果たし、2003年にはカンファレンス・ファイナルまで勝ち上がった実績を持つ。

ノビツキーにとって、オールスター入りしたチームメートはマイケル・フィンリー（2000、2001年）、スティーブ・ナッシュ（2002、2003年）、ジョシュ・ハワード（2007年）、ジェイソン・キッド（2010年）の4人。キッドは2008年にもオールスター入りしていたが、選出された当時はニュージャージー（現ブルックリン）・ネッツの一員だった。

これがオールNBAチームになると、2002年と2003年のナッシュのみ。それでも、ノビツキーはマブスのトップスコアラーとして君臨し、数多くの勝利へと導いてきた。

『Hoops Hype』が公開した、これまでオールNBAチームに選ばれたチームメート不在の状況で、レギュラーシーズンに最も多くの勝利を手にしてきたトップ10プレーヤーは下記のとおり。現役ではレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）が2位に入っている。



※以降チーム名は略称、*=現役選手

◆■レギュラーシーズンにオールNBAチームの同僚不在で多く勝利したトップ10

１位 ダーク・ノビツキー（元マーベリックス）：804勝



２位 レブロン・ジェームズ（レイカーズ）*：735勝



３位 アキーム・オラジュワン（元ロケッツほか）：670勝



４位 ビンス・カーター（元ラプターズほか）：642勝



５位 ケビン・ガーネット（元ウルブズほか）：637勝



６位 レジー・ミラー（元ペイサーズ）：636勝



７位 ポール・ピアース（元セルティックスほか）：612勝



８位 パトリック・ユーイング（元ニックスほか）：603勝



９位 カリーム・アブドゥル・ジャバー（元レイカーズほか）：583勝



10位 ジェイソン・キッド（元マーベリックスほか）：576勝

【動画】ノビツキーのキャリアトップ50プレー集！





