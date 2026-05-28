「42.000人から選ばれた逸材！」iLiFE！、新メンバーがついに決定！ 「現メンバーと並んでも負けない」
女性アイドルグループ・iLiFE！の公式X（旧Twitter）アカウントは5月27日、投稿を更新。新メンバーを発表し、話題となっています。
【写真】iLiFE！、新メンバー発表
この投稿には「りべろちゃんおめでとうー！」「応募総数42.000人から選ばれた逸材！」「推しマース」「大泣きした」「iLife顔すぎる」「現メンバーと並んでも負けない」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】iLiFE！、新メンバー発表
「りべろちゃんおめでとうー！」同アカウントは「iLiFE!新メンバーは…『りべろ』に決定！」と発表。りべろさんのソロショット、現メンバーとの集合ショットも載せています。また「6月1日TRAVELiFE!2026東京公演にてお披露目となります」とも明かしました。同グループは4月より、新メンバー発掘プロジェクト『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』（ABEMA）にて、オーディションを実施。応募総数4万2000人の中から、りべろさんが選ばれました。
「新メンバーに決まりましたりべろです！」りべろさんは同日、自身のXを更新。「iLiFE!新メンバーに決まりましたりべろです！ 沢山の応援ありがとうございました。これからiLiFE!の一員として最高のステージをお見せ出来たらと思います。応援宜しくお願い致します！」と、改めてあいさつしました。この投稿には「りべろちゃんが報われてうれしいよ」「ずっと陰ながら応援してました」「重圧は大きいかもだけど、頑張って！」といった反響が寄せられています。今後の活躍に期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)