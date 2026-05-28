ザムストが「暑熱対策サミット 2026」を開催…松坂大輔、澤穂希らがゲストで登壇

5月20日、スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する日本シグマックス株式会社は、恵比寿ガーデンプレイスにて、気候変動時代の競技安全を考える「暑熱対策サミット 2026」を開催した。

当イベントには松坂大輔氏（元プロ野球選手）、澤穂希氏（元サッカー女子日本代表）、 辻希美氏（タレント）、齊藤雅彦氏（スポーツドクター）らが登壇し、スポーツ現場が直面する熱中症などの健康課題に関する議論が行われたほか、冷感ポンチョ「ザムスト COOL SHADER」の冷却効果の実証などが行われた。





ザムストの曽川浩一事業部長は「私たちザムストは、これまで手軽に体を冷やせる「COOL SHADER（冷感ポンチョ）」などの製品を通じて、現場で使える暑熱対策を提供してまいりましたが、今後は製品を届けるだけでなく、スポーツ環境そのものを変えていく」とコメントし、夏の暑さによるスポーツ事故をなくす社会的なムーブメントの一歩として、当イベントを位置付けた。

パネルディスカッションでは「過酷な夏の記憶」などのテーマでゲストによる議論がなされた。松坂氏は、炎天下でのパフォーマンスに関して「特に阪神甲子園球場は屋外なので、グラウンドに熱がこもって下を向くとちょっとしんどくなることはありました」と語り、選手が向き合うリアルな課題を実体験とともに紹介した。

イベント後半では、冷感ポンチョ「ザムスト COOL SHADER」を用いた身体冷却の実証実験が行われた。当製品はフード付きのポンチョタイプで、暑熱環境下でも手軽に体を冷やせるアイテムとして2020年より発売されている。酷暑日を想定した40度を超えるテントの中で、ゲストが当製品を着用すると、サーモグラフィを通してその冷却効果が実証され、ゲストからも「めちゃくちゃ、気持ちいい」などの称賛の声が上がった。

当イベントを振り返り、澤氏は「熱中症に対して、正しい知識をしっかり身につけるっていうのも大事だなと実感しました。今本当に（冷感ポンチョのような）冷却対策のグッズがたくさんあるので、それをうまく活用しながら運動する方も楽しんでもらえればいいなと思います」とコメントし、イベントを締め括った。