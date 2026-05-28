◆ストロングスタイルプロレス「初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ＆ＳＡＴＯＲＵ ＳＡＹＡＭＡ ＤＥＢＵＴ ５０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹーＨＩＳＡＳＨＩ ＳＨＩＮＭＡ ＭＥＭＯＲＩＡＬ ｉｎ ＫＯＲＡＫＵＥＮ ＨＡＬＬ ー」（２７日、後楽園ホール）

初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２２７日、後楽園ホールで昨年４月２１日に９０歳で亡くなった団体会長の新間寿さんのメモリアル興行「初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ＆ＳＡＴＯＲＵ ＳＡＹＡＭＡ ＤＥＢＵＴ ５０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹーＨＩＳＡＳＨＩ ＳＨＩＮＭＡ ＭＥＭＯＲＩＡＬ ｉｎ ＫＯＲＡＫＵＥＮ ＨＡＬＬ ー」を開催した。

第４試合後に昨年４月２１日に９０歳で亡くなった団体会長の“過激な仕掛け人”新間寿さん「一周忌セレモニー」が行われた。

リングに上がった初代タイガーマスクは立ったままマイクを持つと「新間さんのメモリーを抱いてこのリングに立っています。新間さんは絶対ここにいます」と思いをはせると大きな拍手がわき起こった。

この日は、佐山にとって“ふるさと”と言える新日本プロレスがテレビ朝日の子会社になることが発表された。バックステージで佐山は、記者からこの件について「思うところがありましたらコメントいただきたいんですけど？」と質問され「僕の抱いていた新日本プロレス。それを守ってくれる株主になってもらいたいですね。そういう会社にしてもらいたいですね」と期待した。

さらに「今もいい選手ばかりが…今の状態のままでもいいけど、もうひとつそこを頑張ってほしいですね」と願うと「がんばれ新日本」とエールを送った。