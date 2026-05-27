1990年代前半に一世を風靡（ふうび）した桜樹ルイ(57)が27日までに自身のインスタグラムを更新。お気に入りのローション＆ソープを手にしたスマイル・ショットを公開した。

「こんにちは 最近使い始めた、ボーテデュサエ」と現在、使っているボディーケア＆フレグランスブランドのボディーミルクを手にした写真などをアップ。

「アロマティックな香りと高い保湿力で人気なの。ボディーローションは、容器がコロッとしてて可愛い ボディーソープも良い香り。ボディにも髪にもつけれるミストもお気に入り 暑くなってきたから、髪にも良い香りつけときたいね！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い」「いつも美しいですね」「綺麗です」「最高〜」「めっちゃ綺麗〜です」「相変わらず綺麗ですね」などの声が寄せられている。

桜樹は、1980年代から90年代にグラビアを中心に人気を博し、フジテレビ「オールナイトフジ」や、志村けんさんのコント番組、NHK大河ドラマ「春日局」（1989年）にも出演。24年12月に東京・銀座の会員制高級クラブ「銀座エルプリンセス」に勤め始め、現在は“レジェンド”小林ひとみがママの系列店「銀座りぼん」に勤務。

昨年1月には復活写真集「RUI」、今月18日には、自身の半生をベースに書き下ろした処女小説「裸の女王」（双葉社）を発売した。