ロッキング・オン・ジャパン、元従業員による個人情報持ち出し事案を公表 退職時に1000人分のデータをUSBメモリにコピー
ロッキング・オン・ジャパンは11日、公式サイトを更新し、元従業員が退職時に個人情報を持ち出したことを公表した。
【画像】ロッキング・オン・ジャパン、元従業員による個人情報持ち出し事案【発表全文】
「お取引先様の個人情報に関するお知らせ」と題した文書では「この度、当社の元従業員（2026年3月末日に退職済）により、お取引先様に関する個人情報が社外に持ち出される事案が発生いたしました」と報告。「関係者の皆さまには、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて、元従業員が最終出社日に職務上の必要性がない多数のファイルをダウンロードし、USBメモリにコピーしたこと、その後回収したことなど、本件発覚の経緯をまとめ「本公表は、事実関係の精査が完了し、二次被害の可能性が限りなく低い状況に至ったと判断し、実施したものです」と発表。情報の項目については「氏名、勤務先企業名、所属部署、所属部署電話番号、メールアドレス、事業場の住所、事業用電話番号※なお、当社フェスティバルの参加者など、当社が一般消費者に対して展開する商品・サービスをご利用いただいているお客様の個人情報は含まれておりません」、件数は「約1000人分」とした。
その上で、「本件は、当該元従業員において、お取引先様個人情報の持ち出しが重大な影響を及ぼすとの認識が欠如していたこと、当社においてお取引先様個人情報が外部に持ち出されることを回避するための対策が十分ではなかったことが挙げられます」と原因を分析。
再発防止策として「業務データへのアクセス権限の厳格化」「外部デバイスへのデータ持ち出し制御の強化」「ログ監視体制の強化および早期検知の仕組み整備」「全従業員に対する情報セキュリティ教育の再徹底」を徹底するとし、「この度は、本件によりお取引先様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。本件を厳粛に受け止め、再発防止に全力で取り組んでまいります」と結んだ。
【画像】ロッキング・オン・ジャパン、元従業員による個人情報持ち出し事案【発表全文】
「お取引先様の個人情報に関するお知らせ」と題した文書では「この度、当社の元従業員（2026年3月末日に退職済）により、お取引先様に関する個人情報が社外に持ち出される事案が発生いたしました」と報告。「関係者の皆さまには、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
その上で、「本件は、当該元従業員において、お取引先様個人情報の持ち出しが重大な影響を及ぼすとの認識が欠如していたこと、当社においてお取引先様個人情報が外部に持ち出されることを回避するための対策が十分ではなかったことが挙げられます」と原因を分析。
再発防止策として「業務データへのアクセス権限の厳格化」「外部デバイスへのデータ持ち出し制御の強化」「ログ監視体制の強化および早期検知の仕組み整備」「全従業員に対する情報セキュリティ教育の再徹底」を徹底するとし、「この度は、本件によりお取引先様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。本件を厳粛に受け止め、再発防止に全力で取り組んでまいります」と結んだ。