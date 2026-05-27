二階堂高嗣＆猪俣周杜、“モテ”への価値観があらわに…『ニカゲーム』新企画「モテ算」にtimelesz佐藤勝利も緊急参戦
■メンバーから「モテない」とイジられる佐藤勝利はやる気十分
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する27日放送のテレビ朝日系『ニカゲーム』（深1：55）では番組初の“算数”企画に挑戦する。またスペシャルゲストとしてtimelesz・佐藤勝利が緊急参戦する。
【番組カット】真剣な表情でビリヤードに挑戦する二階堂高嗣
「恋の方程式を解読せよ…モテ算」と題した今回、例えば｛ (光＋C)×充電器×100 ｝×2＝モテ は「ライトニングケーブルとUSB Type C両方対応している充電100%の充電器を2つ持っている人はモテる」…というように、二階堂・猪俣・ケムリ・新山（さや香）・熊元プロレス（紅しょうが）の5人は、お題のワードを使って“モテる人”を表す方程式を各々考案する。
そして考案した方程式を発表し、残りの4人がその意味を解読。解読できたら、その方程式は“モテ”なのか、“モテない”なのか、そのモテ度を判定するという企画になっている。
【リビング× (ティッシュ＋ケース) / 男×1 ＝モテ】や【30＜20＜10＜0 / モテ ＝モテ】など、納得できるモテ算から、意味不明なモテ算までさまざまな方程式が登場する。そして、出演者たちの「モテ」に対する価値観も露呈することに。「こっちの方が気を許してくれてる感じがする」という猪俣に対し、新山は「気を許しすぎてマンネリに…」と反論する。
佐藤はドラマの撮影現場から「モテ算」を出題。スタジオの猪俣は「出てくれるのうれしい！」と喜びをあらわにした。しかしメンバーの橋本将生・猪俣・篠塚大輝から「モテないとイジられる…」とこぼした佐藤。「やっぱりモテるんだなと思わせるモテ算を作ります！」とやる気十分だが…一体どんなモテの方程式を披露するのか。
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する27日放送のテレビ朝日系『ニカゲーム』（深1：55）では番組初の“算数”企画に挑戦する。またスペシャルゲストとしてtimelesz・佐藤勝利が緊急参戦する。
【番組カット】真剣な表情でビリヤードに挑戦する二階堂高嗣
「恋の方程式を解読せよ…モテ算」と題した今回、例えば｛ (光＋C)×充電器×100 ｝×2＝モテ は「ライトニングケーブルとUSB Type C両方対応している充電100%の充電器を2つ持っている人はモテる」…というように、二階堂・猪俣・ケムリ・新山（さや香）・熊元プロレス（紅しょうが）の5人は、お題のワードを使って“モテる人”を表す方程式を各々考案する。
【リビング× (ティッシュ＋ケース) / 男×1 ＝モテ】や【30＜20＜10＜0 / モテ ＝モテ】など、納得できるモテ算から、意味不明なモテ算までさまざまな方程式が登場する。そして、出演者たちの「モテ」に対する価値観も露呈することに。「こっちの方が気を許してくれてる感じがする」という猪俣に対し、新山は「気を許しすぎてマンネリに…」と反論する。
佐藤はドラマの撮影現場から「モテ算」を出題。スタジオの猪俣は「出てくれるのうれしい！」と喜びをあらわにした。しかしメンバーの橋本将生・猪俣・篠塚大輝から「モテないとイジられる…」とこぼした佐藤。「やっぱりモテるんだなと思わせるモテ算を作ります！」とやる気十分だが…一体どんなモテの方程式を披露するのか。