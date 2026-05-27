きょう5月27日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁 助っ人と壁を越えろ！2時間SP」では、「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」「アニメ化争奪！おもしろキャラ選手権」をお届け。

■「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」

壁芸人が自分のコネクションを最大限活かして、「この人なら笑いが取れる！」という助っ人と一緒に「オリナス錦糸町」でネタを披露。笑いが取れそうなら俳優・アーティスト・家族・兄弟まで誰を呼んでもOKということで、番組史上最多22組の豪華助っ人が参戦する。

参戦するのは、アフロ、内川聖一、小倉優子、小田井涼平、笠松将、片岡鶴太郎、加藤諒、小森隼（GENERATIONS）、近藤千尋、田中樹（SixTONES）、戸塚純貴、名取裕子、ハシヤスメ・アツコ、平田敦子、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）、宮世琉弥、みりちゃむ、モト冬樹、安田美沙子、ラッキィ池田、LiLiCoほか（五十音順）。

紅白歌手から朝ドラ俳優まで、有吉が「どういう繋がり？」と驚く芸人とスターたちの意外な関係性が次々と明らかに！さらに、有吉が「誰呼んだの？」と戸惑ってしまう助っ人も。果たして誰が誰を呼んだのか？

■「アニメ化争奪！おもしろキャラ選手権」

7組の芸人がネタを披露。有吉が選んだ優勝者のネタはアニメ化され、翌日5月28日（木）日本テレビ系で放送の「ZIP!」内 午前8時すぎに放送するという企画。挑戦するのは、チョコレートプラネット、友近、きつね、シソンヌ、ハナコ、トム・ブラウン、とにかく明るい安村。

シソンヌの扮するキャラは「イルカとオルカ」。オフィスで働くサラリーマンのような出で立ちの2人だが…？きつねが扮するのは「にぎりん坊やかつお」。おにぎり頂上決戦に挑んだかつおの勝負の行方は？

そのままアニメになりそうなカワイイキャラネタからガヤ芸人たちのツッコミが止まらない問題作まで、個性的なネタが続々。どのネタがアニメになるかどうかは有吉次第！

◆出演

MC：有吉弘行

アシスタント：佐藤栞里

出演者：友近／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／エルフ、かが屋、ガクテンソク、きつね、コットン、どぶろっく、トム・ブラウン、中野周平（蛙亭）、マヂカルラブリー、マユリカ、もう中学生、U字工事、吉住、四千頭身、ロジャー沖縄、ロングサイズ伊藤（や団）／とにかく明るい安村 ほか

ゲスト：アフロ、内川聖一、小倉優子、小田井涼平、笠松将、片岡鶴太郎、加藤諒、河野さん夫婦、小森隼（GENERATIONS）、近藤千尋、田中樹（SixTONES）、戸塚純貴、名取裕子、ハシヤスメ・アツコ、平田敦子、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、水卜麻美、宮世琉弥、みりちゃむ、モト冬樹、安田美沙子、ラッキィ池田、LiLiCo ほか