【今日の献立】2026年5月27日(水)「ソースがとろーりミートボールのトマトクリーム煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ソースがとろーりミートボールのトマトクリーム煮」 「ゴボウのバターソテー」 「アスパラとキャベツのサラダ」 の全3品。
子供から大人まで大好きな肉団子。バゲットなどを添えてどうぞ。
【主菜】ソースがとろーりミートボールのトマトクリーム煮
シンプルにミートボールを味わう一品。合いびき肉でもおいしくできます。
調理時間：20分
カロリー：383Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
豚ひき肉 200g
塩コショウ 少々
ナツメグ 少々
玉ネギ 1/4個
パン粉 大さじ1
溶き卵 1/2個分
小麦粉 適量 ＜トマトソース＞
水煮トマト (缶)200g
水 75ml
顆粒スープの素 小さじ1
ローリエ 1枚
塩コショウ 少々
生クリーム 大さじ2
パセリ (みじん切り)適量
2. 鍋に＜トマトソース＞の材料を入れて中火で熱し、煮たったら(1)を加える。水気が少なくなるまで、時々転がしながら蓋をして10分程煮る。
水煮トマトがホールの場合は、手でつぶしながら加えて下さい。
3. 生クリームを加えて1分程煮て、器に盛り、パセリを振る。
【副菜】ゴボウのバターソテー
ベーコンとバターのうまみがゴボウとマッチした、食べ応えのある副菜です。
調理時間：10分
カロリー：113Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
塩コショウ 少々
パセリ (みじん切り)適量 バター 10g
2. フライパンにバターを入れて中火で熱し、バターが溶けたら新ゴボウを加え、焼き目が付くまで炒める。ベーコンを加えて炒め合わせ、器に盛ってパセリを散らす。
【副菜】アスパラとキャベツのサラダ
粒マスタードがピリッときいて、野菜がもりもり食べられます。
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：203Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ニンジン 1/2本 ＜ドレッシング＞
マヨネーズ 大さじ2
EVオリーブ油 小さじ2
粒マスタード 小さじ1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
ニンジンは皮をむき、グリーンアスパラと同じ長さのスティック状に切る。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
子供から大人まで大好きな肉団子。バゲットなどを添えてどうぞ。
【主菜】ソースがとろーりミートボールのトマトクリーム煮
シンプルにミートボールを味わう一品。合いびき肉でもおいしくできます。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：383Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）＜肉団子＞
豚ひき肉 200g
塩コショウ 少々
ナツメグ 少々
玉ネギ 1/4個
パン粉 大さじ1
溶き卵 1/2個分
小麦粉 適量 ＜トマトソース＞
水煮トマト (缶)200g
水 75ml
顆粒スープの素 小さじ1
ローリエ 1枚
塩コショウ 少々
生クリーム 大さじ2
パセリ (みじん切り)適量
【下準備】玉ネギはみじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜肉団子＞を作る。ボウルに豚ひき肉と塩コショウ、ナツメグを入れ、よく練る。玉ネギ、パン粉、溶き卵を加え、さらに練る。10等分にして丸め、薄く小麦粉をまぶす。
©Eレシピ
2. 鍋に＜トマトソース＞の材料を入れて中火で熱し、煮たったら(1)を加える。水気が少なくなるまで、時々転がしながら蓋をして10分程煮る。
©Eレシピ
水煮トマトがホールの場合は、手でつぶしながら加えて下さい。
3. 生クリームを加えて1分程煮て、器に盛り、パセリを振る。
©Eレシピ
【副菜】ゴボウのバターソテー
ベーコンとバターのうまみがゴボウとマッチした、食べ応えのある副菜です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：113Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）新ゴボウ 1/2本 ベーコン 2枚
塩コショウ 少々
パセリ (みじん切り)適量 バター 10g
【下準備】新ゴボウはタワシでこすりながら水洗いし、幅1cmの斜め切りにして水に放ち、水気をきる。ベーコンは幅2cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯に分量外の酢を入れ、新ゴボウをゆでてザルに上げる。
©Eレシピ
2. フライパンにバターを入れて中火で熱し、バターが溶けたら新ゴボウを加え、焼き目が付くまで炒める。ベーコンを加えて炒め合わせ、器に盛ってパセリを散らす。
©Eレシピ
【副菜】アスパラとキャベツのサラダ
粒マスタードがピリッときいて、野菜がもりもり食べられます。
©Eレシピ
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：203Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）グリーンアスパラ 6本 キャベツ 2~3枚
ニンジン 1/2本 ＜ドレッシング＞
マヨネーズ 大さじ2
EVオリーブ油 小さじ2
粒マスタード 小さじ1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除いて3〜4等分に切る。キャベツはザク切りにする。
©Eレシピ
ニンジンは皮をむき、グリーンアスパラと同じ長さのスティック状に切る。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯でグリーンアスパラ、キャベツ、ニンジンをゆでてザルにあげ、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。＜ドレッシング＞と和え、器に盛る。
©Eレシピ