プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ソースがとろーりミートボールのトマトクリーム煮」 「ゴボウのバターソテー」 「アスパラとキャベツのサラダ」 の全3品。
子供から大人まで大好きな肉団子。バゲットなどを添えてどうぞ。

【主菜】ソースがとろーりミートボールのトマトクリーム煮
シンプルにミートボールを味わう一品。合いびき肉でもおいしくできます。

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調理時間：20分
カロリー：383Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

＜肉団子＞
  豚ひき肉  200g
  塩コショウ  少々
  ナツメグ  少々
  玉ネギ  1/4個
  パン粉  大さじ1
  溶き卵  1/2個分
小麦粉  適量 ＜トマトソース＞
  水煮トマト  (缶)200g
  水  75ml
  顆粒スープの素  小さじ1
  ローリエ  1枚
  塩コショウ  少々
生クリーム  大さじ2
パセリ  (みじん切り)適量

【下準備】

玉ネギはみじん切りにする。

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【作り方】

1. ＜肉団子＞を作る。ボウルに豚ひき肉と塩コショウ、ナツメグを入れ、よく練る。玉ネギ、パン粉、溶き卵を加え、さらに練る。10等分にして丸め、薄く小麦粉をまぶす。

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2. 鍋に＜トマトソース＞の材料を入れて中火で熱し、煮たったら(1)を加える。水気が少なくなるまで、時々転がしながら蓋をして10分程煮る。

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水煮トマトがホールの場合は、手でつぶしながら加えて下さい。
3. 生クリームを加えて1分程煮て、器に盛り、パセリを振る。

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【副菜】ゴボウのバターソテー
ベーコンとバターのうまみがゴボウとマッチした、食べ応えのある副菜です。

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調理時間：10分
カロリー：113Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

新ゴボウ  1/2本 ベーコン  2枚
塩コショウ  少々
パセリ  (みじん切り)適量 バター  10g

【下準備】

新ゴボウはタワシでこすりながら水洗いし、幅1cmの斜め切りにして水に放ち、水気をきる。ベーコンは幅2cmに切る。

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【作り方】

1. 熱湯に分量外の酢を入れ、新ゴボウをゆでてザルに上げる。

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2. フライパンにバターを入れて中火で熱し、バターが溶けたら新ゴボウを加え、焼き目が付くまで炒める。ベーコンを加えて炒め合わせ、器に盛ってパセリを散らす。

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【副菜】アスパラとキャベツのサラダ
粒マスタードがピリッときいて、野菜がもりもり食べられます。

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調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：203Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

グリーンアスパラ  6本 キャベツ  2~3枚
ニンジン  1/2本 ＜ドレッシング＞
  マヨネーズ  大さじ2
  EVオリーブ油  小さじ2
  粒マスタード  小さじ1
  塩  少々
  粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除いて3〜4等分に切る。キャベツはザク切りにする。

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ニンジンは皮をむき、グリーンアスパラと同じ長さのスティック状に切る。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. 熱湯でグリーンアスパラ、キャベツ、ニンジンをゆでてザルにあげ、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。＜ドレッシング＞と和え、器に盛る。

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