マステ収納はラップケースが超優秀！缶バッジやアクキーをおしゃれに魅せる収納ワザ

手に取りやすい価格、サイズ感、かわいいビジュアル。

この3つがそろったものといえば、「マスキングテープ」、「キーホルダー」、「缶バッジ」。

気になるデザインに出会うと、思わず買ってしまい、気づけばしまう場所に困るほど増えていることも……。

それなら、素敵に収納したり、インテリアとして飾ったりしながら楽しんでみませんか？

どれも簡単だから、不器用さんでも大丈夫！

マスキングテープはラップケースに入れれば収納＆実用性も◎

市販のラップを詰め替えて、マグネットで冷蔵庫横に貼りつけて使うラップケース。じつはマスキングテープの収納にぴったりなんです。横に並べて入れれば、柄も一目瞭然。

ラップケースには刃がついているので、テープをらくに切ることもできます。ラップケースの対応幅は22cmと30cmが一般的。写真では幅24.5×奥行き5.4×高さ4.9cmのラップケースに、幅0.5〜3cmのマスキングテープを12 個収納しています。

マグカップツリーはキーホルダーのコレクションにぴったり

バッグにつけたり、鍵につけたりとアクセサリー感覚で楽しめるキーホルダーは、集めたくなるグッズのひとつ。本来はマグカップを掛けて収納するマグカップツリーが、キーホルダーの魅せる収納にうってつけです。

輪ゴムをツリーの枝の部分に巻きつけて滑り止めにすれば、キーホルダーが支柱側に集まってしまうことなく、ほどよいバランスで飾れます。カラフルな輪ゴムを使って楽しげにするのがおすすめ。

缶バッジはコルクボード＋画びょうのコレクションボードに飾って

バッグにつけて楽しむ人が多い缶バッジ。家の中でも飾って楽しみたい、という人におすすめなのが、コルクボードを使った飾り方。

頭部が平らな画びょうをコルクボードに刺して、そこに缶バッジの裏側のピンをひっかければOK 。大きな缶バッジの場合、画びょうを2つ使うと安定します。

どれもパッと取り出したり、外したりできるから、ひとつだけ持ち出したいときにも便利！

輪ゴムやコルクボードは、お気に入りのデザインのものを選ぶと、よりテンションが上がります♪

好みにあわせて、ぜひ試してみて。

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）