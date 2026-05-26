大阪松竹座（大阪市）のさよなら公演となる「御名残五月大歌舞伎」が２６日、千秋楽を迎え、１９２３年（大正１２）の開場以来１０３年の歴史に幕を閉じた。

人間国宝の片岡仁左衛門（８２）、中村鴈治郎（６７）、片岡愛之助（５４）ら人気歌舞伎俳優が出演。最後の演目は、仁左衛門が監修し今公演のためにつくられた「當繋藝招西姿繪（つなぐわざおぎにしのすがたえ）」が上演された。

終了後、仁左衛門は舞台上に登場し「決してきょうで終わりではない。もう一度、道頓堀にやぐらが上がると確信している。この松竹座でみなさんにごあいさつできる日を、松竹座が一日でも早くよみがえることを願いまして…」とあいさつし、観客とともに「大阪締め」を行った。

総立ちになった観客に、仁左衛門は「私たちではなく、この松竹座に拍手をしてあげてください」と呼びかけると、拍手の音はさらに大きくなった。

松竹は４月１４日の取締役会で、閉館後に建物の解体工事に着手することを決定。「現在の建物を取り壊した上で、新たな文化芸能の発信拠点の実現」を目指すとしている。