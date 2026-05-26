スマートフォン（スマホ）アクセサリーブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」を展開するCasetagram Limited（香港）は、バンダイの携帯型育成トイ「たまごっち」とコラボレーションしたスマホケースなど「たまごっち × CASETiFY」コレクションを2026年5月29日に発売する。

カスタマイズを楽しめる「スーツケース」

「たまごっち」に着想を得たという鮮やかなカラーや象徴的なアイコン、ステッカー風デザインを、スマホケースやテックアクセサリーに融合させた。

スマホケースは、アップル/サムスン/Googleの各モデルに対応。価格は6050円〜（以下全て税込）。テックアクセサリーは2200円〜。

また、「たまごっち キャリーオン スーツケース」は、スマホケースと同様にカスタマイズを楽しめる仕様。好みのたまごっちが選べるカスタムプリントオプション、特徴的なフォントを使って名前やイニシャルの追加もできる。

カラーはプリムローズピンク、コバルトブルーの2色。

そのほか、カスタムのCASETiFYロゴシェルを採用した「Original Tamagotchi CASETiFY LIMITED EDITION」、イヤホンを安全に保管できるぬいぐるみ型ポーチ「たまごっち Plush Earbuds Pouch」。

用途に応じて長さ調節が可能な「3-Way ストラップ」、取り外しできるぬいぐるみチャーム付きの「スマホストラップ」、金属製のたまごっち型「チャームフック」などのアクセサリーをラインアップする。

なお、同ブランドが立ち上げたコレクティブルカードシリーズ「CHASE CARD by CASETiFY」の一環として展開する「CASETiFY たまごっち チェイスカード」が登場。本コレクション商品を1点以上購入すると1パックがもらえる。