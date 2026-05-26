　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)

◯6万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　23(　　23)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　21(　　21)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万4625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)

◯6万4750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万4875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)

◯6万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 147(　 147)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 114(　 114)
ソシエテジェネラル証券　　　　　21(　　21)
楽天証券　　　　　　　　　　　　21(　　15)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　 6)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万5125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万5250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 106(　 106)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　97(　　97)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース