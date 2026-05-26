「日経225オプション」6月限プット手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 5( 5)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 4( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万4625円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯6万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4875円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 147( 147)
BNPパリバ証券 114( 114)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
楽天証券 21( 15)
SBI証券 16( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯6万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万5250円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 106( 106)
ABNクリアリン証券 97( 97)
楽天証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 5( 5)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯6万4500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 4( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万4625円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯6万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万4875円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 147( 147)
BNPパリバ証券 114( 114)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
楽天証券 21( 15)
SBI証券 16( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯6万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万5250円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 106( 106)
ABNクリアリン証券 97( 97)
楽天証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース