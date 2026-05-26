東京ディズニーリゾートでは、2026年7月1日から9月14日までの期間、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場する「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催！

パークでの食べ歩きや休憩にぴったりの、冷たくて美味しいメニューがラインナップされています。

今回は、いちご好きにはたまらない「シェイブアイスサンデー（ストロベリー）」を紹介します。

東京ディズニーランド／アイスクリームコーン「シェイブアイスサンデー（ストロベリー）」

価格：850円

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーランド／アイスクリームコーン

東京ディズニーランドの「アイスクリームコーン」に、「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」のスペシャルメニュー「シェイブアイスサンデー（ストロベリー）」が登場！

今回登場するのは、ストロベリーの美味しさを存分に味わえるシェイブアイスサンデーです。

カップの底にはストロベリーの果肉ソースがたっぷりと敷き詰められ、冷たいシェイブアイスの上には、ピンク色がかわいいストロベリー味のソフトクリームが乗っています。

いちごの甘酸っぱい果肉ソースと、まろやかなソフトクリーム、そして冷たいシェイブアイスの組み合わせは、暑い夏のパークでのクールダウンにぴったり！

ストロベリーの味わいを堪能できる、見た目も華やかな冷たいデザート。

東京ディズニーランドにて2026年7月1日より発売される、「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」シェイブアイスサンデー（ストロベリー）の紹介でした。

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※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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