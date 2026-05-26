2026年5月22日から24日にかけて開催されたインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」。BitSummit実行委員会は、3日間の総来場者数を発表しました。

昨年比117％の来場者数を記録

3日間の総来場者数は昨年比117％となる6万8208人と、過去最高記録を更新しました。内訳は下記のとおり。

5/22（金）ビジネスデイ

1万3975人

5/23（土）一般公開日 1日目

2万8600人

5/24（日）一般公開日 2日目

2万5633人

累計来場者延べ人数：6万8208人

会期中は496の出展者がブースを構え、会場は大きなにぎわいを見せていました。当日のステージイベントなどライブ配信のアーカイブ映像は公式YouTubeチャンネルから視聴することができます。

BitSummit 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@bitsummit9945

国内最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit the PUNCH」が開幕 注目展示をピックアップしてご紹介

https://getnews.jp/archives/3719275[リンク]

大賞は「アーティス インパクト」！ インディーゲームの祭典「BitSummit the PUNCH」がアワード各賞を発表

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インディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」来場者から最も票を集めたゲームは「60病」！ 2027年5月の次回開催を発表

https://getnews.jp/archives/3719522

開催概要

BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）

日程：2026年5月22日（金）〜5月24日（日）

主催：BitSummit実行委員会

一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）

(キュー・ゲームス／ピグミースタジオ／Skeleton Crew Studio／ BlackSheep Consulting)

京都府

共催：KYOTO CMEX

制作：オリコム

BitSummit

http://bitsummit.org/[リンク]