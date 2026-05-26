インディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」来場者数は3日間合計で6万8208人を記録
2026年5月22日から24日にかけて開催されたインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」。BitSummit実行委員会は、3日間の総来場者数を発表しました。
昨年比117％の来場者数を記録
3日間の総来場者数は昨年比117％となる6万8208人と、過去最高記録を更新しました。内訳は下記のとおり。
5/22（金）ビジネスデイ
1万3975人
5/23（土）一般公開日 1日目
2万8600人
5/24（日）一般公開日 2日目
2万5633人
累計来場者延べ人数：6万8208人
会期中は496の出展者がブースを構え、会場は大きなにぎわいを見せていました。当日のステージイベントなどライブ配信のアーカイブ映像は公式YouTubeチャンネルから視聴することができます。
BitSummit 公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@bitsummit9945
国内最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit the PUNCH」が開幕 注目展示をピックアップしてご紹介
https://getnews.jp/archives/3719275[リンク]
大賞は「アーティス インパクト」！ インディーゲームの祭典「BitSummit the PUNCH」がアワード各賞を発表
https://getnews.jp/archives/3719398
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https://getnews.jp/archives/3719522
開催概要
BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）
日程：2026年5月22日（金）〜5月24日（日）
主催：BitSummit実行委員会
一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）
(キュー・ゲームス／ピグミースタジオ／Skeleton Crew Studio／ BlackSheep Consulting)
京都府
共催：KYOTO CMEX
制作：オリコム
BitSummit
http://bitsummit.org/[リンク]