巨人監督・阿部慎之助容疑者 暴行の疑いで逮捕 警視庁
警視庁は25日、娘に対する暴行の疑いでプロ野球巨人監督の阿部慎之助容疑者（47）を現行犯逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。容疑を認めている。同日、共同通信が報じた。
【画像】巨人のホームページにアクセスが集中 ページ表示できず
逮捕容疑は東京都内で娘（１８）をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述している。
25日午後7時10分ごろ、児童相談所が「父親から暴行を受けた」と110番した。
阿部容疑者は、1979年3月20日生まれ、千葉県出身。強打の捕手として注目され、安田学園高校、中央大学から2000年にドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。1年目からレギュラーとして活躍。通算2132安打、406本塁打を記録し、19年に現役引退。その後、二軍監督やヘッド兼バッテリーコーチを歴任し、24年から同球団監督に就任。就任初年度にセントラルリーグ優勝を果たした。
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逮捕容疑は東京都内で娘（１８）をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述している。
25日午後7時10分ごろ、児童相談所が「父親から暴行を受けた」と110番した。