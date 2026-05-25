女優でタレントのMEGUMI（44）が24日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。ダイエットの秘訣について明かした。

この日は「人生を変えるダイエット＆美容術熱血授業」。美容家としても絶大な支持を集めるMEGUMIが講師となり、自身のダイエット法や美容術をレクチャーした。

自身もプロの正しい知識を取り入れ、4か月で4キロのダイエットに成功したというMEGUMIは、「歯磨きはダイエットにめちゃくちゃ関係している」と指摘。

自身は朝食を摂る前に歯を磨いているといい「寝ている間に口の中の菌が育っちゃってる。口の中を磨いて菌を落とした後にご飯を食べないと、胃腸に菌を流し込むことになっちゃうじゃないですか。そうすると消化機能が悪くなっちゃう」と説明。「それを毎日毎日やってるとなると痩せるのが難しくなる」と警鐘を鳴らした。これに共演者からは「えっ」「うそ！？」と声が上がった。

さらにMEGUMI流の歯磨き法もレクチャー。まずは歯磨き粉を付けずに歯ブラシで磨く。その後歯磨き粉を付けてブラッシングするといい「トリートメント的な感じでやってもらうと、汚れも落ちますし凄くスッキリする。多分今まで生きてきた中で一番スッキリすると思いますよ」と勧めた。