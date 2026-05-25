BLACKPINK・LISA、サッカーW杯の公式アルバムに参加！楽曲「Goals」リリース＆MV公開

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BLACKPINKのLISA（リサ）が、2026年のFIFAワールドカップ公式アルバム『Official FIFA World Cup 2026(TM) Album』に参加。楽曲「Goals」がリリースされ、MVも公開となった。

■MVでは壮大な世界観を表現

本楽曲は、LISA、Anitta（アニッタ）、Rema（レマ）らが参加し、K-POP、ラテンポップ、アフロビーツといった、現在のグローバル音楽シーンを象徴するサウンドを融合した作品。グラミー賞受賞歴のあるプロデューサー、Cirkutによって手掛けられ、リリースと同時に公開されたMVでは、アルバムの中でも特に壮大な世界観が表現されている。

躍動感あるリズムを軸に地域やジャンルを超えたサウンドを持ち、FIFAワールドカップの世界規模のエネルギーと国境を越える精神を体現している。

■LISA、Anitta、Remaコメント