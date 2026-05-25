BLACKPINK・LISA、サッカーW杯の公式アルバムに参加！楽曲「Goals」リリース＆MV公開
BLACKPINKのLISA（リサ）が、2026年のFIFAワールドカップ公式アルバム『Official FIFA World Cup 2026(TM) Album』に参加。楽曲「Goals」がリリースされ、MVも公開となった。
■MVでは壮大な世界観を表現
本楽曲は、LISA、Anitta（アニッタ）、Rema（レマ）らが参加し、K-POP、ラテンポップ、アフロビーツといった、現在のグローバル音楽シーンを象徴するサウンドを融合した作品。グラミー賞受賞歴のあるプロデューサー、Cirkutによって手掛けられ、リリースと同時に公開されたMVでは、アルバムの中でも特に壮大な世界観が表現されている。
躍動感あるリズムを軸に地域やジャンルを超えたサウンドを持ち、FIFAワールドカップの世界規模のエネルギーと国境を越える精神を体現している。
■LISA、Anitta、Remaコメント
◎LISA
今年の『Official FIFA World Cup 2026(TM)Album』に参加できて本当にワクワクしています。音楽は常に世界中の人々を結びつけるものなので、アニッタやレマと仕事ができたことを光栄に思います。
◎Anitta
私にとってワールドカップとのつながりは、とても感情的なものです。私はブラジル人なので、この大会にはたくさんの素晴らしい思い出があります。今回「Goals」でLISAとレマとコラボし、その歴史の一部に関われることは本当に特別です。この機会にとても感謝しています。
◎Rema
3つの大陸、1つの楽曲。僕たちのサウンドを一つにできたことは、世界の音楽シーンにとって大きな瞬間です。
■リリース情報
2026.05.21 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Goals (FIFA World Cup 2026(TM))」
https://umj.lnk.to/A_L_R_FIFA_Goals
■関連リンク
LISA, Anitta, Rema, FIFA Sound「Goals (FIFA World Cup 2026(TM))」 MV
https://youtu.be/safzyuZNCGI?si=fH_b6JwHeoEWUdfM