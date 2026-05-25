歌手でタレント・あのが登場する番組予告が話題になっている。

２９日放送のＴＢＳ系「それＳｎｏｗ Ｍａｎにやらせてください」（金曜・午後７時）の予告映像が２５日までに同局公式ＹｏｕＴｕｂｅや公式ＳＮＳにアップ。Ｓｎｏｗ Ｍａｎメンバーがユニクロのアイテムでコーデ対決をする企画の放送が告知された。

ゲストには、あの、タレントの鈴木紗理奈、森香澄らが出演。予告映像では、あのが「ユニクロさんをどうやってここまでいやらしく…」とメンバーのコーデにつっこみを入れる様子や、鈴木が「めちゃくちゃオシャレ」と絶賛する姿が公開された。

ネット上では「あのと鈴木紗理奈でるやんｗ」「次回であのちゃんと鈴木紗理奈共演してるんだが…」「あのさんと鈴木紗理奈さん共演してたんだ、知らなかった」「大丈夫か？」「あのちゃん 鈴木紗理奈がっつり共演」と驚きの声が上がっている。

あのは１８日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）で、嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、物議を醸す事態に。鈴木は放送後にインスタグラムで「普通にいじめやん」と苦言を呈し、テレビ朝日は２２日に「鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております」と謝罪。その後、あのがＸに長文で「不本意な状況」が続いていたと経緯を告白していた。