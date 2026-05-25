「移籍は破談になるのか？」ブンデス行き間近の22歳日本人MFが負傷交代…独メディアは騒然「本当に痛手だ」「ほぼ決定的だった。日曜日までは…」
清水エスパルスの宇野禅斗にアクシデントが発生した。
５月24日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で、清水はガンバ大阪とMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦し、１−２で敗れた。この試合に宇野は先発出場したなか、15分にタックルを受けて右足を負傷。担架でピッチの外へ運び出されて、そのまま交代を余儀なくされたのだ。
昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを飾ったこの22歳MFは今季、清水で主将を務めるだけでなく、攻守両面で存在感を発揮。その活躍ぶりもあり、ブンデスリーガの古豪ボルシアMGが獲得に本腰を入れており、現地メディアでは、「近いうちに実現する可能性がある」と報じられている。
そんななか、宇野の負傷交代を受けてドイツ大手紙『Bild』は、「ボルシア移籍は破談になるのか？」と見出しを打って報道。「これは本当に痛手だ。ほぼ全て合意に達し、ボルシアが望んでいた選手の移籍はほぼ決定的だった。日曜日までは…」と伝えている。
一方、ボルシアMGの専門メディア『Gladbachlive』は、「ウノはボルシアが切実に必要としている選手だ。しかし大きな衝撃が走った。日曜日に突然、契約が危うくなったのだ」と報じている。
「ガンバ大阪戦の15分に激しいタックルを受けたウノは担架でピッチから運び出された。しかし、初期検査では骨折の兆候はなく、慎重ながらも安心できる結果となっている。さらなる検査は月曜日に予定されている。清水が横浜F・マリノスとのプレーオフを終えた後、彼はヨーロッパへ向かうための荷造りを始めるだろう」
果たして移籍は無事に成立するのか。今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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５月24日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で、清水はガンバ大阪とMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦し、１−２で敗れた。この試合に宇野は先発出場したなか、15分にタックルを受けて右足を負傷。担架でピッチの外へ運び出されて、そのまま交代を余儀なくされたのだ。
昨夏のE-１選手権で日本代表デビューを飾ったこの22歳MFは今季、清水で主将を務めるだけでなく、攻守両面で存在感を発揮。その活躍ぶりもあり、ブンデスリーガの古豪ボルシアMGが獲得に本腰を入れており、現地メディアでは、「近いうちに実現する可能性がある」と報じられている。
そんななか、宇野の負傷交代を受けてドイツ大手紙『Bild』は、「ボルシア移籍は破談になるのか？」と見出しを打って報道。「これは本当に痛手だ。ほぼ全て合意に達し、ボルシアが望んでいた選手の移籍はほぼ決定的だった。日曜日までは…」と伝えている。
「ガンバ大阪戦の15分に激しいタックルを受けたウノは担架でピッチから運び出された。しかし、初期検査では骨折の兆候はなく、慎重ながらも安心できる結果となっている。さらなる検査は月曜日に予定されている。清水が横浜F・マリノスとのプレーオフを終えた後、彼はヨーロッパへ向かうための荷造りを始めるだろう」
果たして移籍は無事に成立するのか。今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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