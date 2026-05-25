【レポート】SEVENTEENドームでファンミーティングを開催！「CARATのおかげで幸せ」

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SEVENTEENが、約1年ぶりとなるドームクラスの大型ファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』を東京ドームと京セラドーム大阪でそれぞれ2日間ずつ開催。2都市4公演で約18万人が熱狂した。

■トークコーナー＆ゲームコーナーを実施

『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』は、5月13日・14日の東京ドームを皮切りに開催され、23日・24日は京セラドーム大阪でドームクラスの大型ファンミーティングが行われた。

さらに、現地にに足を運べないCARAT（SEVENTEENのファンダム名）のために、東京ドームのファンミーティングは、日本各地はもちろん、韓国、マレーシア、インドネシアなどアジア主要国・地域の120館以上の映画館でライブビューイングが同時に行われ、京セラドーム大阪のファンミーティングはオンライン・ライブ・ストリーミングが開催された。

ファンミーティングは、会場のセンターからメンバーがせり上がって登場し、「今 -明日 世界が終わっても-」で幕を開けた。続いて「Run to You -Japanese ver.-」「Snap Shoot -Japanese ver.-」を歌いながら会場中を巡り、会場のCARATとの再会を喜んだ。

続いて「YAKUSOKU RADIO」と題したラジオ番組をテーマにしたトークコーナーへ。MCの古家正亨と一緒に、「SEVENTEENと一緒に歌いたい曲」「背中を押してくれた曲」など、お題に即したSEVENTEENの曲に関するTOP5を紹介するコーナーに。メンバーの予想が的中すると会場中のCARATと喜び合い、楽しい時間を過ごした。

その後はスペシャル生ライブのコーナーへ。「Heaven’s Cloud」「My My」を披露した。続いてファンミーティング恒例のゲームコーナー「YAKUSOKU ハチャメチャ GAME バトル！」の時間に。3グループに分かれて、各種ゲームに挑戦。チームで協力してピンポン玉に息を吹きかけてより多くのピンポン玉をゴールに送るゲームや、ボーリング、会場の上空から舞い落ちてくる紙で作られた蝶を虫取り網などでキャッチするゲーム、ドームの大画面に映し出される贅沢なテレビゲームなど、すべての公演で異なる組み合わせの多種多様なゲームが行われた。

続いて、個人戦へ。じゃんけんをして勝った人がハンマーで相手を叩き、負けた方は叩かれないようにヘルメットで防ぐゲーム。どのゲームも、本気で勝とうとするメンバーや、楽しんでいるメンバー、あきらめないで頑張るメンバーなど三者三様の様子で、SEVENTEENらしく、楽しいゲームコーナーとなった。

■「皆さんの幸せそうな顔を見ると僕も幸せになりました」

本編の最後はライブコーナーに。「BEAUTIFUL」「Thinkin’ about you」を披露。その後衣装を変え、SEVENTEENのメドレーをパフォーマンス。「Oh My! -Japanese ver.-」「Pretty U」「Happy Ending」「HOME;RUN -Japanese ver.-」「God of Music」「CALL CALL CALL!」を披露して本編は終了した。

アンコールでは「Love Letter -Japanese ver.-」「Sara Sara」、そして初パフォーマンスとなる「Tiny Light」をスタンドマイクで力強くパフォーマンスをした。

メンバーは、「今日も本当に楽しかったです。また、大きな感動をいただき、幸せでした。CARATの皆さんのおかげです。ファンミーティングなので近くに行って一人ひとりと目を合わせることができました。皆さんの幸せそうな顔を見ると僕も幸せになりました。今日もエネルギーをいっぱいに満たしてくれてありがとうございます。これからも、ユニットやソロ活動を頑張って、SEVENTEENは成長していきますので、次にSEVENTEENのグループで会うときまで幸せに、身体に気をつけて、また会いましょう！ ありがとう、大好き！」とコメントした。

最後に「消費期限」「All My Love -Japanese ver.-」を披露し、最後には9人からの直筆メッセージが会場に投影され、『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』は終了した。

日本でのファンミーティングを成功裏に終えたSEVENTEENは、異例のスタジアム規模で行われるファンミーティング『2026 SVT 10TH FAN MEETING 』（6月20日・21日 韓国・仁川アジアド主競技場にて開催）へ向かう。

(P)&(C) PLEDIS Entertainment

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