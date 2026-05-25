インテル・マイアミのリオネル・メッシが、途中交代を余儀なくされた

アメリカ1部インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシは現地時間5月24日に行われた試合に先発出場したものの、負傷により途中交代を余儀なくされた。

2026年ワールドカップ（W杯）の開幕を間近に控えるなかでのアクシデントに世界中で大きな動揺が広がっている。米スポーツ専門局「ESPN FC」が報じている。

メッシはW杯前最後となるインテル・マイアミでの公式戦に臨んだ。しかし、試合中に異変が起きる。メッシは突如として「脚の後ろ側を掴み、交代を要求した」という。予期せぬ事態にスタジアムは騒然となり、背番号10はベンチに下がるだけでなく「そのままトンネルへ向かった」と、そのままロッカールームへと直行した。

W杯の開幕まで「あと数週間しか残されていない」という極めて重要なタイミングでの負傷交代。悲願の連覇を目指すアルゼンチン代表にとっても、そして世界中のサッカーファンにとっても、この大黒柱の異変は計り知れない衝撃を与えている。ピッチを去る際のただならぬ様子に、現地では深刻な怪我ではないかと心配する声が相次いだ。

移籍市場の専門家として知られるジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏もこの一戦について言及している。メッシがW杯前の最後の試合で「負傷の疑いによりピッチを去った」と言及した。今後は「インテル・マイアミのスタッフが彼の問題を評価する」と伝えており、精密検査による詳細な診断結果に注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）