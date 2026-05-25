ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「シーフード＆ミート Meets ハーゲンダッツ ランチ＆ディナーブッフェ」
◆ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「シーフード＆ミート Meets ハーゲンダッツ ランチ＆ディナーブッフェ」
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「シェフズ ライブ キッチン」では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで「シーフード＆ミート Meets ハーゲンダッツ ランチ＆ディナーブッフェ」を開催。
平日限定の北海道産紅ずわい蟹をはじめ、ディナー限定の国産牛ローストビーフや炙りうなぎなど、夏のごちそうが勢揃い。フレッシュメロンやかき氷パフェ、さらにハーゲンダッツ アイスクリームまで涼やかなデザートも充実。
この記事の要約レポート
・ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「シェフズ ライブ キッチン」で、「シーフード＆ミート Meets ハーゲンダッツ ランチ＆ディナーブッフェ」を開催
・期間は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・幕開けには、コラーゲンたっぷりのスープと5種類のカラフルなサラダを
・自分好みにカスタムできるタコスやお肉と海鮮たっぷりの温製料理が充実
・平日は北海道産のカニが食べ放題。ディナーでは国産牛ローストビーフのカッティングサービスも
・職人が目の前で握る寿司や、ディナー限定の炙りうなぎの炊き込みご飯など、ご飯ものも魅力的
・フレッシュメロンをはじめ、桃とメロンのスイーツやハーゲンダッツ アイスクリームなどが並ぶデザートエリア
ビュッフェの始まりはシェフ特製のコーンスープから。夏野菜を楽しむ彩り豊かなサラダも
ビュッフェの幕開けを飾るシェフからのおもてなしには、濃厚なコーンの甘みとチーズのコクが染み渡る「コラーゲンたっぷり ベーコンとチーズが香るコーンスープ」をお席までお届け。
サラダコーナーには、ハニーレモンドレッシングで味わう「スモークサーモンとアボカドのサラダ」や、果実の酸味が引き立つ「スモーク鴨生ハムとフルーツのサラダ」など、選べるカラフルな5種のサラダがずらり。「ガーデン風 夏野菜のスティックサラダ」は、お好みのソースで素材本来のみずみずしさをダイレクトに楽しんで。
自分好みに仕立てるタコスも！夏の食欲を刺激するカラフルな前菜
冷前菜には、マンゴーソースがアクセントの「パテ・ド・カンパーニュとチーズのマリネ」や、爽やかなフィンガーライムを添えた「シーフードのセビーチェ」、さらに、5種のトッピングから自分好みにカスタマイズできる「ヘルシーなソイミートのタコス」など、夏の食欲をかきたてるメニューがラインナップ。
温製料理では、野菜のうまみが詰まった「夏野菜とラビオリのミートグラタン」や、フォカッチャのガーリックトーストを浸して味わう「海の幸と夏野菜のジェノベーゼ風アヒージョ」、ジューシーな「四万十ポークのトマト煮込み プロヴァンス風」など、お肉と海の幸の熱々メニューがテーブルを華やかに彩る。
平日は紅ずわい蟹が食べ放題！ディナーでは極上ローストビーフをカッティングサービスで
今回のビュッフェの目玉のひとつが、平日限定で登場する「北海道産紅ずわい蟹の食べ放題」。みずみずしく繊細な甘みのカニを、お好みのソースで心ゆくまで味わうひとときは、まさに至福。
さらにディナータイムには、シェフが目の前で切り分けてくれる「特選国産牛ローストビーフ」がお目見え。じっくりと焼きあげられたお肉は驚くほどジューシー。王道のフォンドボーソースやさっぱりとした和風ソースなどのコンディメントが豊富に用意されているのもうれしい。
そのほかにも、「白身魚のトマト＆ハーブのクルート焼き」（ランチ）や「シーフードムースのパイ包み焼き」（ディナー）などの夏らしい多彩なシーフードメニュー、そして「BBQポークスペアリブ」（ディナー）や「ハーブでマリネした鴨胸肉のグリル」（ディナー）といった豪快なミートメニューが目白押し。
目の前で握る新鮮なお寿司や、香ばしいうなぎのせ炊き込みご飯も
お腹をしっかり満たしてくれるご飯メニューも充実。
注文ごとに目の前で職人が握ってくれるお寿司は、鮪や烏賊、サーモンなど、新鮮なネタを存分に楽しめる。
さらに、ランチタイムにはジューシーで食べ応え抜群の「CLK特製 フライドチキンバーガー」が、ディナータイムにはお好みの薬味とともに味わう「炙りうなぎをのせた炊き込みご飯」が登場。昼も夜も、両方足を運びたくなるスタミナ満点メニューを満喫しよう。
フレッシュメロンにハーゲンダッツも好きなだけ！桃とメロンが主役の豪華デザートで締めくくり
デザートエリアには、桃とメロンが主役の季節感あふれるスイーツが大集合！
ハーゲンダッツの「バニラ」「ストロベリー」「クッキー＆クリーム」の3種アイスクリームに加え、みずみずしい「フレッシュメロン」まで食べ放題。さらに、「桃とメロンのかき氷パフェ」や、平日限定のタイムサービスで登場する「ピーチアイスケーキ」など、涼やかなメニューがずらりと並ぶ。しぼりたてモンブランや多彩なベリーヌまで揃う贅沢さに、お腹いっぱいでも別腹が動き出しそう。
今年の夏は、まるで夏フェスのようなライブ感あふれる演出とごちそうが揃う「シェフズ ライブ キッチン」で、心躍るビュッフェタイムを体験してみては。
◆ビュッフェの会場は？
窓の外に広がる海を眺めながら、ライブ感あふれるビュッフェを
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ3階の「シェフズ ライブ キッチン」では、“ヘルシー・ビューティ・フレッシュ”のコンセプトのもと、おいしいメニューの数々を心ゆくまで楽しめる。こだわっているのは、できたてのおいしさと、心に残る楽しい時間を提供すること。シェフからのおもてなしのファーストディッシュから始まる、できたて・楽しい・おいしいビュッフェを満喫して。
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「シェフズ ライブ キッチン」では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで「シーフード＆ミート Meets ハーゲンダッツ ランチ＆ディナーブッフェ」を開催。
平日限定の北海道産紅ずわい蟹をはじめ、ディナー限定の国産牛ローストビーフや炙りうなぎなど、夏のごちそうが勢揃い。フレッシュメロンやかき氷パフェ、さらにハーゲンダッツ アイスクリームまで涼やかなデザートも充実。
・ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「シェフズ ライブ キッチン」で、「シーフード＆ミート Meets ハーゲンダッツ ランチ＆ディナーブッフェ」を開催
・期間は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・幕開けには、コラーゲンたっぷりのスープと5種類のカラフルなサラダを
・自分好みにカスタムできるタコスやお肉と海鮮たっぷりの温製料理が充実
・平日は北海道産のカニが食べ放題。ディナーでは国産牛ローストビーフのカッティングサービスも
・職人が目の前で握る寿司や、ディナー限定の炙りうなぎの炊き込みご飯など、ご飯ものも魅力的
・フレッシュメロンをはじめ、桃とメロンのスイーツやハーゲンダッツ アイスクリームなどが並ぶデザートエリア
ビュッフェの始まりはシェフ特製のコーンスープから。夏野菜を楽しむ彩り豊かなサラダも
ビュッフェの幕開けを飾るシェフからのおもてなしには、濃厚なコーンの甘みとチーズのコクが染み渡る「コラーゲンたっぷり ベーコンとチーズが香るコーンスープ」をお席までお届け。
サラダコーナーには、ハニーレモンドレッシングで味わう「スモークサーモンとアボカドのサラダ」や、果実の酸味が引き立つ「スモーク鴨生ハムとフルーツのサラダ」など、選べるカラフルな5種のサラダがずらり。「ガーデン風 夏野菜のスティックサラダ」は、お好みのソースで素材本来のみずみずしさをダイレクトに楽しんで。
自分好みに仕立てるタコスも！夏の食欲を刺激するカラフルな前菜
冷前菜には、マンゴーソースがアクセントの「パテ・ド・カンパーニュとチーズのマリネ」や、爽やかなフィンガーライムを添えた「シーフードのセビーチェ」、さらに、5種のトッピングから自分好みにカスタマイズできる「ヘルシーなソイミートのタコス」など、夏の食欲をかきたてるメニューがラインナップ。
温製料理では、野菜のうまみが詰まった「夏野菜とラビオリのミートグラタン」や、フォカッチャのガーリックトーストを浸して味わう「海の幸と夏野菜のジェノベーゼ風アヒージョ」、ジューシーな「四万十ポークのトマト煮込み プロヴァンス風」など、お肉と海の幸の熱々メニューがテーブルを華やかに彩る。
平日は紅ずわい蟹が食べ放題！ディナーでは極上ローストビーフをカッティングサービスで
今回のビュッフェの目玉のひとつが、平日限定で登場する「北海道産紅ずわい蟹の食べ放題」。みずみずしく繊細な甘みのカニを、お好みのソースで心ゆくまで味わうひとときは、まさに至福。
さらにディナータイムには、シェフが目の前で切り分けてくれる「特選国産牛ローストビーフ」がお目見え。じっくりと焼きあげられたお肉は驚くほどジューシー。王道のフォンドボーソースやさっぱりとした和風ソースなどのコンディメントが豊富に用意されているのもうれしい。
そのほかにも、「白身魚のトマト＆ハーブのクルート焼き」（ランチ）や「シーフードムースのパイ包み焼き」（ディナー）などの夏らしい多彩なシーフードメニュー、そして「BBQポークスペアリブ」（ディナー）や「ハーブでマリネした鴨胸肉のグリル」（ディナー）といった豪快なミートメニューが目白押し。
目の前で握る新鮮なお寿司や、香ばしいうなぎのせ炊き込みご飯も
お腹をしっかり満たしてくれるご飯メニューも充実。
注文ごとに目の前で職人が握ってくれるお寿司は、鮪や烏賊、サーモンなど、新鮮なネタを存分に楽しめる。
さらに、ランチタイムにはジューシーで食べ応え抜群の「CLK特製 フライドチキンバーガー」が、ディナータイムにはお好みの薬味とともに味わう「炙りうなぎをのせた炊き込みご飯」が登場。昼も夜も、両方足を運びたくなるスタミナ満点メニューを満喫しよう。
フレッシュメロンにハーゲンダッツも好きなだけ！桃とメロンが主役の豪華デザートで締めくくり
デザートエリアには、桃とメロンが主役の季節感あふれるスイーツが大集合！
ハーゲンダッツの「バニラ」「ストロベリー」「クッキー＆クリーム」の3種アイスクリームに加え、みずみずしい「フレッシュメロン」まで食べ放題。さらに、「桃とメロンのかき氷パフェ」や、平日限定のタイムサービスで登場する「ピーチアイスケーキ」など、涼やかなメニューがずらりと並ぶ。しぼりたてモンブランや多彩なベリーヌまで揃う贅沢さに、お腹いっぱいでも別腹が動き出しそう。
今年の夏は、まるで夏フェスのようなライブ感あふれる演出とごちそうが揃う「シェフズ ライブ キッチン」で、心躍るビュッフェタイムを体験してみては。
◆ビュッフェの会場は？
窓の外に広がる海を眺めながら、ライブ感あふれるビュッフェを
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ3階の「シェフズ ライブ キッチン」では、“ヘルシー・ビューティ・フレッシュ”のコンセプトのもと、おいしいメニューの数々を心ゆくまで楽しめる。こだわっているのは、できたてのおいしさと、心に残る楽しい時間を提供すること。シェフからのおもてなしのファーストディッシュから始まる、できたて・楽しい・おいしいビュッフェを満喫して。