伊藤園、茶系飲料初の「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」発売　凍らせて飲む暑熱対策商品を投入

伊藤園は5月25日、凍らせて飲む「健康ミネラルむぎ茶 アイス スラリー」を発売する。「健康ミネラルむぎ茶」ブランドから、茶系飲料では初となるアイススラリー飲料を投入し、暑熱対策提案を強化する。近年の猛暑や職場での熱中症対策義務化を背景に、屋外作業、スポーツ、レジャーなどでの需要を見込む。

アイススラリーは、細かな氷の粒と液体が混ざった状態の飲料で、「飲める氷」とも呼ばれる。凍らせた状態で飲用することで、身体を冷やす暑さ対策として提案する。

同商品は、「健康ミネラルむぎ茶」ならではの香ばしい味わいに加え、カフェインゼロ、汗で失われがちなミネラルを含む特徴を活かした。凍らせて飲むパウチ飲料として展開する。

容器にはスパウト付きパウチを採用し、屋外やスポーツシーンでも衛生的かつ手軽に飲用できる設計とした。握りやすく開けやすい誤飲防止キャップを採用するなど、安全性にも配慮。幼児から高齢者まで幅広い世代が飲みやすい仕様とした。

容量は120g。希望小売価格は216円(税込)。全国で販売する。

「健康ミネラルむぎ茶」は、2024年販売実績で「最も販売されているRTD麦茶ブランド(最新年間販売量)」としてギネス世界記録に認定されている。