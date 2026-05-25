日本の首都・東京－。文化、経済、政治の中心地で、観光名所やグルメも豊富だ。「東京」の名を冠したモノも数多くある。10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」はこのほど、全国の現役高校生男女300人を対象に「東京〇〇と言って思い浮かぶものはなんですか?」というアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【写真】「東リベ」「TDL」もランクイン！高校生に聞いた「東京○○」

第5位はお笑いトリオの「東京03」(5.7％)。「ネタが好きだから」「芸人が好きだから」「つい最近テレビを見ていて名前を聞いたから」など、リアルで共感しやすいネタは、高校生にとっても身近に感じられる魅力の一つとなっているようだ。「東京ホテイソン」「東京ダイナイマイト」も名前に「東京」と入るが、ランクインはならなかった。



第4位は「東京喰種(トーキョーグール)」(9.7％)。「好きな漫画だから」「昔ハマって読んでいたから」といった回答が大半を占めた。「東京喰種」は2011年から集英社の「週刊ヤングジャンプ」で連載した漫画で、人間社会に紛れて生きる“喰種”と人間の対立を描いたダークファンタジー作品。スタイリッシュで中毒性のあるビジュアルや世界観に加え、自己葛藤や孤独といったテーマが共感を呼んでいる点が今の若者たちにもウケている。「アニメが有名だから」「映画が話題になっていたから」という声も目立ち、アニメ化・映画化によって、多くの若者の目に触れたことが、上位ランクインにつながった。



第3位は「東京スカイツリー」(10.0％)。「名所だから」「有名な建物だから」「パッと思いついたから」などの声があり、隣接する東京ソラマチを含めると年間総来場者数3000万人とされる観光名所が人気を集めた。



第2位は「東京タワー」(10.3％)。「有名だから」「修学旅行で行って感動したから」など、1958年に完成した高さ333mの電波塔は、歴史のある建造物でありながら、令和の若者たちにとっても認知度は高い。



第1位は「東京ばな奈」(25.0％)。1991年に東京みやげとして誕生し、東京駅や羽田空港などで定番化した“東京土産の王道スイーツ”が4人に1人の票を集めた。「有名なお菓子でよく聞くから」「毎日駅でみるから」「おいしいから。大好きです！」など、自分の食べた感想が思い出すきっかけになっている声もあり、長年親しまれていることが分かる。



（よろず～ニュース編集部）