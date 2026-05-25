【しまむら】で大当たり見つけちゃった！ 40・50代の初夏に♡「高見え1,089円トップス」

気温が高い日が増えてきて、そろそろ夏に向けて準備を始めたいところ。今回は、【しまむら】の人気ブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】で見つけた「高見えトップス」をご紹介。合わせやすさとシャレ感を兼ね備えたアイテムで、今から夏にかけて活躍の予感！ 1,089円というお手頃価格も見逃せないポイントです。ぜひ、売り切れる前にチェックして。

程よいアクセントになる涼し気トップス

【しまむら】「プルオーバー」\1,089（税込）

涼し気 & 女性らしい雰囲気を醸し出すレースデザインが魅力の高見えトップス。大人に似合う絶妙なブルーが魅力で、コーデのアクセントとして一役買ってくれそうなアイテムです。ゆったりとしたシルエットで体型カバーも◎ シンプルなボトムスと合わせるだけでもワンランク上の着こなしが楽しめそう。

こなれ感をプラスする配色トップス

【しまむら】「プルオーバー」\1,089（税込）

首元の配色デザインや裾のドローコードなど、高見えが狙えるディテールが詰まったプルオーバー。ドローコードを調節することでシルエットを変えて着回せるのも嬉しいポイントです。合わせやすい黒の無地なので、夏のワードローブのメインとして活躍してくれるかも。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ミウラ マユ

大学生からファッション販売員を経験したのち、外資系ファッション企業で約10年勤務。その後、フリーライターに転身して6年。ウィメンズをメインにしながら、メンズ、シューズ、グッズまでカバーするファッションライター。