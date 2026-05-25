ロンドン・エディションズ第2弾が登場

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、ロンドンの都市から着想を得た特別仕様車シリーズ『レンジローバー・ロンドン・エディションズ（LONDON EDITIONS）』の第2弾を発表し、5月22日に受注を開始した。

【画像】『レンジローバー・ロンドン・エディションズ』第2弾モデルのディテールを見る 全27枚

今回追加されたのは『レンジローバー・ウェストミンスター・エディション（WESTMINSTER）』と『レンジローバー・スポーツ・バタシー・エディション（BATTERSEA）』の2車種だ。



『レンジローバー・ロンドン・エディションズ』の第2弾モデルが受注を開始。 ジャガー・ランドローバー

これにより、4月に発表された『ヴェラール・ベルグレイヴィア・エディション』と『イヴォーク・ホクストン・エディション』と合わせて、『ロンドン・エディションズ』のシリーズが完成した。

価格は『レンジローバー・ウェストミンスター・エディション』は2086万円（D350 SWB）から2342万円（P530 SWB）、『レンジローバー・スポーツ・バタシー・エディションD300』は1422万円である。

英国政治と信仰の中枢への敬意『ウェストミンスター』

『レンジローバー・ウェストミンスター・エディション』は、フラッグシップモデルである『レンジローバー』をベースに、ビッグベンやウェストミンスター寺院、バッキンガム宮殿などを擁し、英国政治の中枢として知られる『ウェストミンスター』の名を冠した特別仕様車である。

ボディカラーには、4色のプレミアムメタリックペイント『シャラントグレイ』、『コンステレーションブルー』、『オストゥーニホワイト』、『サントリーニブラック』を特別に設定する。



レンジローバー・ウェストミンスター・エディション ジャガー・ランドローバー

加えて、エクステリアには『WESTMINSTER』ロゴ、ダイヤモンドターンドフィニッシュの『22インチ “スタイル9014” アロイホイール』や『スライディングパノラミックルーフ』などの装備が用意された。

インテリアでは、英国首相官邸のあるダウニング街10番地を想起させる10本のラインをあしらった『ナチュラルブラックバーチパネル』、『エボニーパーフォレイテッドセミアニリンレザーシート』、『デュオトーンヘッドライニング』、『20ウェイ電動フロントシート（ヒーター＆ベンチレーション付）＆リアシート（ヒーター＆ベンチレーション、電動リクライニング機能付）』、イルミネーションとWESTMINSTERスクリプト入りの『トレッドプレート』、『メリディアン3Dサラウンドサウンドシステム』などを採用した。

パワートレインは、350psの3.0L直列6気筒ディーゼルMHEVと、530psの4.4L V8ガソリンMHEVの2種類を用意する。

歴史と最先端の美学が融合『バタシー』

『レンジローバー・スポーツ・バタシー・エディション』は、『レンジローバー・スポーツ』をベースに、かつてのインダストリアル・モダニズムやアールデコ建築が、再開発により現代的な文化空間へと変貌を遂げた、歴史性と先進性が共存する『バタシー』の空気感を表現したモデルである。

ボディカラーは『オストゥーニパールホワイト』、『フィレンツェレッド』、『サントリーニブラック』、『カルパチアングレイ』の4色から選択でき、いずれも『ブラックコントラストルーフ』と組み合わされる。



レンジローバー・スポーツ・バタシー・エディション ジャガー・ランドローバー

さらに『ブラックエクステリアパック』、サテンブラックとコントラストブラック仕上げの『22インチ “スタイル5131” アロイホイール』、『ブラックブレーキキャリパー』によって、大胆で現代的なデザイン要素が加えられた。

室内には『BATTERSEA EDITION』スクリプト入りの『ナチュラルブラックパネル』や『トレッドプレート』を備え、シートには『ピメントレッド』または『シンダーグレイ』の特徴的なコントラストステッチが施されている。

パワートレインは、300psを発揮する3.0L直列6気筒ディーゼルMHEVが搭載される。