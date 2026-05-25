開催：2026.5.25

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 1 - 5 [ドジャース]

MLBの試合が25日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとドジャースが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。

2回裏、7番 サル・フリリック 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 MIL 1-0 LAD

4回表、ピッチャー ブランドン・スプロートがワイルドピッチでドジャース得点 MIL 1-1 LAD

5回表、4番 カイル・タッカー 7球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでドジャース得点 MIL 1-3 LAD、5番 アンディ・パヘス 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでドジャース得点 MIL 1-5 LAD

試合は1対5でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの山本由伸で、ここまで4勝4敗0S。負け投手はブリュワーズのブランドン・スプロートで、ここまで1勝3敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.272。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で7.0回を投げ、7安打、1失点、3奪三振、防御率は3.09となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 05:54:10 更新