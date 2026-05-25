◆米大リーグ ブルワーズ１―５ドジャース（２４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場したが３打数無安打に終わり、今季最長となる９試合連続安打で途切れた。先発の山本由伸投手（２７）は７回７安打１失点の好投で今季４勝目を手にした。チームは２４年７月５〜７日以来２年ぶりにブルワーズとのレギュラーシーズンのカードを勝ち越した。

大谷は２５歳の先発右腕スプロートの前に初回は四球で出塁したが、その後は左飛、一ゴロ、左飛と凡退していた。山本を援護したい打線は、同点の６回にタッカーの２点適時三塁打が飛び出すと、続くパヘスには２ランが飛び出し、一挙４得点を勝ち越した。９回１死で迎えた５打席目もこの日２個目となる四球で、安打はうまれなかった。

山本は７回９２球を投げ、７安打を浴びて３奪三振のみだったが、１３個のゴロアウトを奪って１失点。４勝目を挙げ、防御率は３・０９となった。４点をリードした５回は３者凡退。６回は１死から２者連続安打を浴びたが、ボーンを遊ゴロ併殺打に打ち取った。７回も１安打を浴びたが無失点で切り抜けた。７回自責２以下のハイクオリティースタート（ＨＱＳ）もクリアした。