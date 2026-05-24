茨城県道「阿波山徳蔵線バイパス」が5月26日に全線開通。城里町の広域交通を改善

茨城県の城里町で整備を進められてきた「一般県道阿波山徳蔵線バイパス」。



このバイバスについて茨城県は、未開通区間であった約1.9kmが2026年5月26日に供用を開始すると発表しました。



これにより、全長2.6kmの同バイパス事業は全線が開通を迎えます。

県道阿波山徳蔵線は、城里町阿波山地区の国道123号から徳蔵地区の主要地方道笠間緒川線に至る路線であり、周辺住民の日常生活を支える道路として機能しています。

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現道の北側を通るルートで1996年度（平成8年度）からバイパス整備が順次進められ、すでに岩船地区から孫根地区までの約0.7kmは供用済みでした。

今回、新たに城里町孫根地内から錫高野地内までの約1.9kmが完成します。

道路の全幅は10.0mで確保されており、その内訳として車道幅員が6.0m、片側に2.5mの歩道が設けられます。

このバイパスは単なる現道の迂回路にとどまらず、周辺の道路網との連携も想定される経路に位置しています。

資料によれば、広域農道である通称「ビーフライン」が近接しており、周辺地域の主要道路網を構成する要素の一部となっています。

今回の全線2.6kmの開通によって、当該区間における安全で円滑な交通の確保が見込まれています。

また、沿線地域の利便性が向上し、周辺地域の更なる発展に寄与することが期待されています。

なお茨城県土木部などの発表によると、2026年5月26日に新たな区間が開通し、開通に先立ち同日は水戸土木事務所による安全祈願が城里町孫根地内で行われる予定です。