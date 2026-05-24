蒼井そら「初めての授業参観」→「しょうがない」事態を報告 双子の子育ての現実に反響
タレントの蒼井そらが、24日までに自身のXを更新し、「初めての授業参観」を報告した。
【画像】蒼井そら「初めての授業参観」を報告
「入学して初めての授業参観。パパ仕事のため参加できず1人で行ったんだけど
クラスの違う双子の行き来。いない瞬間があるから寂しくなって泣いちゃった次男。しょうがない。ママは1人しかいない。双子ってこういうどうしようもないときあるよね」としみじみ。
これに対して「双子の子育ては大変やと思う」「双子男子の父です。今3歳なので将来の参考になります」「ママは1人の現実に泣ける瞬間って、双子育児の尊さいちばん滲むとこなんよね」などと反響。
「等身大パネル 持っていくべきだったね」の声もあり、蒼井は「次から持ってこ（笑）」と返信している。
【画像】蒼井そら「初めての授業参観」を報告
「入学して初めての授業参観。パパ仕事のため参加できず1人で行ったんだけど
クラスの違う双子の行き来。いない瞬間があるから寂しくなって泣いちゃった次男。しょうがない。ママは1人しかいない。双子ってこういうどうしようもないときあるよね」としみじみ。
これに対して「双子の子育ては大変やと思う」「双子男子の父です。今3歳なので将来の参考になります」「ママは1人の現実に泣ける瞬間って、双子育児の尊さいちばん滲むとこなんよね」などと反響。
「等身大パネル 持っていくべきだったね」の声もあり、蒼井は「次から持ってこ（笑）」と返信している。