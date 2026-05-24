【USJ裏話】サーティワンで「門外不出」だったトッピング→USJに初めて使用許可→なんとチュリトス化
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、開業25周年の特別だらけの“祭り”を開催中。その中でも注目を集めている、期間限定の“食べ歩き”フードの知られざる裏話が、明らかになった。
【写真多数】USJ、25周年で“やりすぎ”…話題のフードの数々
USJは、今年3月31日にパーク開業25周年を迎え、「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、特別な体験を届けている。食べ歩きフードは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションし、やりすぎ感すらある“本気パロディー”メニューがそろう。
『サーティワン・チュリトス 〜ポッピングシャワー〜』と『サーティワン・チュリトス 〜ラブポーションサーティワン〜』は、サーティワンの人気アイスクリームがチュリトスに大変身。見た目はもちろん、フレーバーまで再現したサクサクのチュリトスとなっている。
さて、ポッピングシャワーの大事な要素である、あのパチパチ弾けるキャンディ。実はサーティワンではこれまで「門外不出」のトッピングで、今回「USJが初めて」使用を許可されたという。USJの敬意を込めた“本気パロ”に賛同し、実現した。
元々アイス用のトッピングのため、冷凍での保管が必須であり、USJでも提供直前にトッピングし、あたたかいチュリトスでもアイスと同じ状態でパチパチを楽しめるように工夫されているという。
パーク内の「ルイズ N.Y. ピザパーラー」「アミティ・アイスクリーム」でサーティワンのアイスが提供されており、チュリトスと食べ比べてみるのもおすすめ。
■『サーティワン・チュリトス〜ポッピングシャワー〜』
■『サーティワン・チュリトス〜ラブポーションサーティワン〜』
販売場所：ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴン
各800円
【写真多数】USJ、25周年で“やりすぎ”…話題のフードの数々
USJは、今年3月31日にパーク開業25周年を迎え、「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、特別な体験を届けている。食べ歩きフードは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションし、やりすぎ感すらある“本気パロディー”メニューがそろう。
さて、ポッピングシャワーの大事な要素である、あのパチパチ弾けるキャンディ。実はサーティワンではこれまで「門外不出」のトッピングで、今回「USJが初めて」使用を許可されたという。USJの敬意を込めた“本気パロ”に賛同し、実現した。
元々アイス用のトッピングのため、冷凍での保管が必須であり、USJでも提供直前にトッピングし、あたたかいチュリトスでもアイスと同じ状態でパチパチを楽しめるように工夫されているという。
パーク内の「ルイズ N.Y. ピザパーラー」「アミティ・アイスクリーム」でサーティワンのアイスが提供されており、チュリトスと食べ比べてみるのもおすすめ。
■『サーティワン・チュリトス〜ポッピングシャワー〜』
■『サーティワン・チュリトス〜ラブポーションサーティワン〜』
販売場所：ユニバーサル・マーケット内ハピネス・ワゴン
各800円