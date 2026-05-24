油断していました…。中3になり、塾代が月2万円→5万円超に……。夏期講習代は10万円以上になるとも聞きます。こんなに上がるものなのですか？

幼稚園から高校卒業までの学習費

文部科学省の令和5年度子供の学習費調査によると、幼稚園3歳から高等学校第3学年までの15年間について、学校種別ごとの学習費総額は以下のとおりとなっています。

図表1 学校種別・公立私立別学習費総額合計の推移



文部科学省令和5年度子供の学習費調査より筆者抜粋

また、公立・私立のケース別の4つの事例が示されています。

ケース1：幼稚園から高等学校まで全て公立の場合 614万円

ケース2：幼稚園が私立、小学校から高等学校まで公立 665万円

ケース3：幼稚園と高等学校が私立、小中学校が公立 838万円

ケース4：全て私立 1969万円

図表1の公立・私立の学習費の差異が最も顕著となるのは、小学校で差異約826万円となっています。また、全て公立（ケース1）と全て私立での差異総額は、約1355万円となります。



学習塾費の傾向

中学生の学年別補助学習費のうち、学習塾費に着目してみると、以下のようになります。

図表2 中学生の学年別学習塾費



文部科学省令和5年度子供の学習費調査より筆者抜粋

高等学校の受験を目指し、学習を本格化する中学3年の時点で学習塾費も大幅に増加し、中学2年の時点と比較して、公立で約1.6倍、私立でも1.33倍となっています。ちなみに、15年間で最も学習塾費が多くなっているのは、私立の小学校6年で約44万円となっています。



中学3年の夏期講習の相場は？

夏休みは子どもの学力を上げる最適な時期と言われ、学習塾の夏期講習を検討するケースも多いようです。大手学習塾のホームページ等によると、中学3年生の夏期講習の相場は、およそ6万円～20万円とされています。

中学3年生の夏期講習では高校受験のために、中学1年生からの学習テーマの復習と受験対策としての入試過去問題の演習などが実施されます。学習の形態も集団塾や個別指導塾、オンライン家庭教師など多岐にわたり、それぞれ料金も異なるため、子どもに合った形態やカリキュラムの選択が費用を抑えるためのポイントとなりそうです。



まとめ

夏期講習の受講には、入塾料や教材費、通塾のための交通費などが授業料以外にもかかる場合があります。当然ながら地域性や塾の種類によっても発生する費用は異なりますので、事前に確認しておくことが重要です。

いずれにしろ、人生のひとつの節目となる受験に対して、子どもにとって悔いのない経験となることを願うばかりです。親はそのために子どもが前向きに取り組める環境を提供してあげることが最も重要となるでしょう。



出典

文部科学省 結果の概要-令和5年度子供の学習費調査-

個別教室のトライ 【学年別】夏期講習の料金はどれくらい？

執筆者 : 高橋庸夫

ファイナンシャル・プランナー